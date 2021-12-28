英超︱紐卡素踢出漂亮一仗賽和曼聯　痛失兩大將護級雪上加霜

今季持續在英超聯賽榜尾苦苦掙扎的老牌球隊紐卡素，主場出戰曼聯踢出充滿鬥志一仗，開賽早段更憑麥斯明的入球先開紀錄，可惜全隊集中精力防守，仍守不住3分，卡雲尼的入球，令他們只能在紅魔身上搶得1分，對護級形勢幫助不大之餘，陣中兩大主力同告受傷，大大打擊他們本已相當渺茫的成功護級機會。



哥林威爾遜對曼聯一仗受傷，或要養傷數月之久。（Getty Images）

紐卡素未能在曼聯身上全取3分，更損兵折將，陣中首席射手哥林威爾遜和另一前線主力辛特麥斯明同告受傷，其中前者更面臨數個月時間「長唞」，紐卡素主帥艾迪賀維向英國廣播公司（BBC）表示，「哥林的傷勢看來相當嚴重，要數星期甚至數月療傷。他倒下時，沒有人在他身邊，當時我已心知不妙。那是拉傷，不是撞傷。」

紐卡素陣中傷兵眾多，領隊艾迪賀維十分頭痛。（Getty Images）

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英超正值聖誕新年快車期，今仗過後，紐卡素12月30日將作客愛華頓，賀維指球隊距離未能派隊落場「危險地接近」。他指出，隊中傷兵加上新冠肺炎感染個案，令可上陣球員捉襟見肘，對曼聯一戰，紐卡素球員名單上只得8個後備，當中已包括2個門將和2個從未在英超上陣的小將。

對曼聯一仗為紐卡素先開紀錄的麥斯明也倒下了。（Getty Images）

「球員已付出所有，但我們的人腳實在十分短缺。」賀維表示，「這是我們的艱難時刻，我相信要有13個球員和門將（才能有足夠球員比賽），我們距離這數字危險地接近。」

哥林威爾遜今季在英超射入6球，是隊中首席射手，他今仗懷疑小腿肌肉拉傷。另一傷兵麥斯明，今季在英超攻入4球，包括對曼聯先開紀錄的一球，是紐記陣中次席射手，他似乎在卡雲尼入球扳平後拉傷後大腿筋。二人均是紐卡素前線的入球泉源，按照他們的受傷部位和傷勢，均不似能在短期內復出，對他們力爭護級大受打擊，會方必須趁1月轉會窗重開購入新兵，以解球隊燃眉之急。

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