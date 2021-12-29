安東尼馬迪爾表明欲離隊　曼聯拒絕西維爾外借堅持一個立場｜英超

曼聯前鋒安東尼馬迪爾希望在1月轉會窗離隊，但英國權威媒體《BBC》表示曼聯剛拒絕了西甲球會西維爾的借用請求。



曼聯看守領隊蘭歷克日前證實，馬迪爾希望離隊，但他強調這宗轉會還要考慮到球會的利益。《BBC》報道，西維爾提出借用方案，希望在1月轉會窗簽入26歲的馬迪爾。然而，曼聯拒絕了西維爾的請求，因為對方出手太低。

曼聯暫時的立場是，借用方必須向曼聯提供借用費，並要支付借用期內馬迪爾的全部薪金，但西維爾的方案僅願意承擔馬迪爾的一半薪酬；據報，馬迪爾現時周薪為15萬鎊。

曼聯在2015年以3600萬鎊基本轉會費，從摩納哥簽入馬迪爾，至今268次為曼聯上陣，攻入79球。不過，隨卡雲尼、C朗拿度及查頓辛祖加盟，他淪為邊緣球員，今季各項賽事僅10次上陣，而在蘭歷克上任後，他更加沒有任何機會。

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