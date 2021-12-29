車路士後衛膝部重創勢提早收「咧」　6周保守療法未見成效｜英超

車路士左閘芝維爾很可能因傷提早收「咧」。球會宣布，這位25歲英格蘭國腳將接受膝部前十字韌帶手術。
芝維爾在11月23日主場對祖雲達斯的歐聯比賽中膝部受傷，當時的掃瞄結果顯示他的前十字韌帶部分撕裂。車路士選擇保守療法，希望避免芝維爾要接受手術，當時領隊杜慈表示，要等6星期看看進展。
車路士最新發聲明，證實芝維爾需要接受手術，修復前十字韌帶。聲明稱：「對祖記受傷後，車路士的醫療部門與膝部專家合作診治，嘗試採用保守的療法。不幸地，芝維爾的康復進度沒有進展，故此大家決定，他會在本周接受手術修復。」
芝維爾在今季司職左翼衛，進可攻、退可守，表現可人，他今季12次上陣，當中9次正選，而且他在10月時表現非常好，為國家隊及球會5場入4球。
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