足球轉會︱奧巴美揚不准參與阿仙奴操練　慘成棄卒祖雲達斯願接收

阿仙奴前線王牌奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang），遭主帥阿迪達「搣柴」失去隊長臂章兼雪藏，連續3仗不在大軍名單之中，槍手成績不單未受影響，更錄得英超3連勝，重返前四一席。

這支北倫敦球會的更衣室風暴並未因而完結，英媒最新消息指，阿仙奴不准這位加蓬射手參與一隊操練，預計他要待非洲國家盃後才可歸隊，因此亦再次傳出球會有意1月將他賣走的傳聞，並且已經有豪門球會願意接手。



奧巴美揚不止失去隊長臂章，現在盛傳連一隊練習也不准參與。（Getty Images）

奧巴美揚早前獲准到法國探望患病的母親，可是他較預定時間遲才歸隊，這已經不是他首次未能及時報到，身為隊長卻一再犯下紀律問題，領隊阿迪達奪去他的隊長臂章和正選位置。一班阿仙奴球員亦十分「爭氣」，頻密賽程下奧巴美揚連續3仗不入大軍名單，仍接連擊敗修咸頓、韋斯咸和列斯聯，重返前四。

英國《每日郵報》消息指，奧巴美揚本周沒有參與阿仙奴的一隊操練，只能獨自練習，阿迪達計劃至少放逐他至2021年底為止，為他的球會前途添上變數。

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阿迪達周五（17日）在賽前記者會上證實，奧巴美揚不會在對列斯聯一仗進入大軍名單，這場比賽阿仙奴輕鬆以4：1大勝。消息指，直到本月底奧巴美揚離隊出戰非洲國家盃前，均不會獲准參與一隊事務。

奧巴美揚出發向加蓬國家隊報到的日期已定下，惟消息指他希望可以盡快跟國家隊匯合。《每日郵報》指出，奧巴美揚在阿仙奴的現況，不是變相罷工，而是「所有持份者的『共同』決定」。據悉奧巴美揚並不抗拒練習，並希望盡量在出戰非洲國家盃前保持狀態。

沒有奧巴美揚的阿仙奴，對列斯聯又贏一起，輕鬆英超三連勝。（Getty Images）

阿仙奴雖然不准奧巴美揚與一隊操練，但仍讓他使用球會訓練設施。可是這次放逐，不禁令人回想阿迪達昔日如何處置同為隊中最高人工的奧斯爾，亦令奧巴美揚能否獲機會重返球隊成為疑問。按目前情況，他至少不能在出發向加蓬國家隊報到前，重返阿仙奴一隊。

阿仙奴被指對1月轉會窗重開時放走奧巴美揚持開放態度，不過更大機會是留待明年夏天才離隊。意大利《都靈體育報》已率先指出，祖雲達斯有興趣引入這位失意射手。這支意甲班霸今季失去C朗拿度後，一直希望引入一位具級數的前鋒，32歲的奧巴美揚正是合適人選。奧巴美揚2020年才跟阿仙奴簽下一紙3年合約，周薪高達35萬英鎊，至2023年6月才屆滿。

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