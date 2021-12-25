英超｜英媒嚴選今季表現最佳新兵　阿仙奴兩人入圍阿迪達眼光獨到

英超踢了接近半季，英國《天空體育》盤點今季表現最好的6名新兵，當中阿仙奴佔兩人，分別是門將蘭斯達爾及後衛富安健洋。



蘭斯達爾經歷連續兩季降班後，今夏轉投阿仙奴，相信他今季不會再降班了。（Getty Images）

蘭斯達爾（錫菲聯→阿仙奴）

英格蘭國腳蘭斯達爾今夏以3000萬鎊身價來投，但初時大家對他信心不大，連續他效力的球隊連續兩季（般尼茅夫、錫菲聯）都降班，更令人擔心。幾個月後，23歲的蘭斯達爾已經憑實力站穩正選，並令質疑者閉嘴。他在8月處子戰對諾域治保持不失，助球隊贏1：0。今季15次英超上陣，他有8場保持不失。

富安健洋今季加盟阿仙奴後表現可人。（Getty Images）

富安健洋（博洛尼亞→阿仙奴）

23歲的富安健洋今夏壓哨以1980萬鎊從意甲來投，也是被受質疑，始終他的前輩吉田麻也初登英超時，也適應了一段日子才發揮對辦。令人想不到的是，富安健洋很快就在英超站穩陣腳，成為阿仙奴的正選右閘，攻守俱佳，與蘭斯達爾一起改變了開季3連敗的防線。

荷西沙亞今季把守狼隊最後一關。（Getty Images）

荷西沙亞（奧林比亞高斯→狼隊）

28歲的荷西沙亞以800萬歐元從奧林比亞高斯加盟，頂替同鄉雷柏迪斯奧，表現令人驚喜。最近7場聯賽，荷西沙亞只失兩球。狼隊今季18戰失14球，是英超防守第三好的球隊，僅次曼城及車路士。荷西沙亞今季阻擋了4.38球預期入球，為聯賽最佳。除了撲救外，在對修咸頓的比賽中還助攻了魯爾占美利斯的奠勝入球。

干拿加歷查在水晶宮的表現八面玲瓏。（Getty Images）

干拿加歷查（車路士→水晶宮）

21歲的干拿加歷查是車路士的青訓產品，上季外借到西布朗，今季就被借到水晶宮，想不到很快就站穩正選，並且成為領隊韋拉手下不可或缺的進攻核心。他已有6個入球，3次助攻，還有14次中目標埋門，3項數據皆為隊中之首。除了進攻，他在防守上都很賣力，總搶截44次，也排隊中次席。干拿加歷查為水晶宮中場帶來活力及創造力，可說是今季冒起最快的新秀。

艾曼紐丹尼斯身價不高，但踢出驚喜表現。（Getty Images）

艾曼紐丹尼斯（布魯日→屈福特）

這名尼日利亞前鋒價值350萬鎊，今夏從布魯日來投。原本他只是替補，但當伊斯美拿沙亞受傷後，他極速上位。艾曼紐丹尼斯已經攻入7個英超入球，並有5次助攻，總共製造12個入球，今季暫時僅次利物浦的穆罕默德沙拿。艾曼紐丹尼斯對曼聯、李斯特城及車路士都能取得入球，並非一位「欺善怕惡」的射手。

利夫拿文度踢得那麼好，會不會令車路士後悔？（Getty Images）

利夫拿文度（車路士→修咸頓）

另一位車路士青訓產品入選，19歲後衛利夫拿文度今夏以500萬鎊轉投修咸頓，很快站穩正選，多項防守數據在隊中名列前茅，更加被視為球會今季其中一位發揮最好的球員。如果車路士後悔，就要用幾倍價錢才能回購他；據報他的合約中設有回購條款，車路士需要支付3800萬鎊。

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