羽毛球｜奧原希望揭缺戰世錦賽原因　全日本賽爭3連霸獻天國恩師

世界排名第5的奧原希望傷癒復出，在全日本羽毛球錦標賽勇闖今日（30日）稍後進行的決賽，她表示腳部曾在10月開刀做手術，今次復出力爭3連霸，更有多一重意義。



東京奧運8強止步後，奧原希望在訓練中扭傷右腳，10月時動刀治療，因此遲遲未能重返賽場，甚至缺戰世錦賽。經過兩個月休養與復健後，以頭號種子身分出戰全日本錦標賽，是她傷癒復出的第一個賽事。

奧原希望透露東京奧運後一次練習時受傷並曾動刀。（Getty Images）

她在昨日4強面對30歲好手佐藤冴香，後者是2012年倫敦奧運代表，近年以打團體賽為主，今屆全日本錦標賽是她選手生涯最後一次的個人賽。最後奧原希望技高一籌，直落兩局擊敗前輩獲勝，將與21歲小將水井敏捷在決賽交鋒，若奧原希望獲勝，將寫下3連霸輝煌紀錄。

奧原希望在今屆東京奧運8強止步。（Getty Images）

緊記前輩、恩師身教：永不言敗

奧原希望賽後表示：「我從佐藤前輩身上學到的是，無論在什麼的狀況下都要堅持到底，身為羽毛球手要保持堅強，希望今後年輕一輩的選手們，也能傳承這樣的精神。」

除此之外，她揚言會朝3連霸目標邁進，把冠軍獻給已在天國的恩師大高史夫。大高史夫是奧原希望高中時期的恩師，上月不敵癌魔離世，奧原希望說：「很感謝當年為我提供成長的環境，無論人在哪裡，每次都支持我，大高教練對羽毛球的熱愛，我們這些學生一定會竭盡全力傳承下去，永不言敗。」