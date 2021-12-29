羽毛球壇2021勵志金句　伍家朗：學會珍惜我的職業生涯

羽毛球世錦賽上周圓滿落幕，今季賽事全部結束後，世界羽聯（BWF）周二（28日）撰文分享各國好手今年曾說過的名言佳句和勵志短語，當中上榜的選手包括香港「一哥」伍家朗以及東京殘奧銅牌得主陳浩源，世界「一姐」戴資穎亦有上榜。
世界羽聯公布《2021 IN QUOTES PART I》，整合出上半年的球手金句。
1月份的金句中，其中一句來自伍家朗，當時他正值是2020疫情爆發後首次出國戰泰國公開賽，相隔近9個月重返國際舞台的他說：「我學會珍惜我的職業生涯，因為我們都浪費了9個月時間，這是一個很珍貴的比賽機會，我非常珍惜。」
最終家朗在泰國賽奪得亞軍，首次獲得BWF超級1000積分賽亞軍，創下生涯最佳戰績。
剛在世錦賽屈居亞軍的中華台北名將戴資穎，亦在同月上榜。她在年初征戰泰國3站賽事前，於IG上寫下：「無論如何，我都會奮戰到最後，因為我是戴資穎，我永不放棄。」當時感動無數球迷，紛紛表示被其激勵，最終「小戴」在該系列賽事中獲得1金2銀佳績。
東京殘奧銅牌得主陳浩源，2月在BWF公布2021年度傷健羽毛球賽程後說道：「我想向世界展示我們可做到的事，用我們受限制的身體，做出無限的可能。」
此外，未知球迷是否仍記得，同樣是1月舉行的泰國賽，當時世界排名42位的34歲丹麥球手維汀哈斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus），於8強與港將李卓耀鬥足3局後，以一球爭議球「成名」，不過真正讓人留下深刻印象的，是他在之後的4強戰以直落兩局力剋世界排名第3的隊友安頓臣。
「我要改機票了，我本來買了機票今晚回家。」當時維汀哈斯賽後說出的這句話，亦成為了BWF精選的金句。
羽毛球・泰國賽｜丹麥老將贏完李卓耀再入決賽 戴資穎鬥馬蓮爭冠
--＞更多2021 Part I 金句港隊今屆世錦賽表現：
羽毛球世錦賽｜鄧謝配遭泰國組合逆轉奪季 追平雙打史上最佳羽毛球世錦賽｜鄧謝配輕鬆晉4強穩奪獎牌 再平港隊雙打最佳成績羽毛球世錦賽｜鄧謝配闖8強成港隊最後希望 李卓耀不敵安頓臣羽毛球世錦賽｜鄧謝配不消半小時輕鬆晉級 李卓耀躋身16強羽毛球世錦賽｜吳芷柔袁倩瀅力戰3局反勝 香港兩隊女雙齊入16強羽毛球世錦賽｜張德正吳詠瑢反勝頭號種子 碎中國組合三連霸美夢羽毛球世錦賽｜女雙吳芷柔袁倩瀅晉級 兩奧運代表首圈出局羽毛球世錦賽｜李卓耀28分鐘輕取對手 葉姵延破兩年走勢羽毛球世錦賽｜混雙張德正吳詠瑢闖32強 伍家朗李卓耀明登場