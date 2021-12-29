羽毛球壇2021勵志金句　伍家朗：學會珍惜我的職業生涯

羽毛球世錦賽上周圓滿落幕，今季賽事全部結束後，世界羽聯（BWF）周二（28日）撰文分享各國好手今年曾說過的名言佳句和勵志短語，當中上榜的選手包括香港「一哥」伍家朗以及東京殘奧銅牌得主陳浩源，世界「一姐」戴資穎亦有上榜。



世界羽聯公布《2021 IN QUOTES PART I》，整合出上半年的球手金句。

伍家朗在年初相隔9個月重返國際舞台，首賽便殺入決賽。（Getty Images）

1月份的金句中，其中一句來自伍家朗，當時他正值是2020疫情爆發後首次出國戰泰國公開賽，相隔近9個月重返國際舞台的他說：「我學會珍惜我的職業生涯，因為我們都浪費了9個月時間，這是一個很珍貴的比賽機會，我非常珍惜。」

最終家朗在泰國賽奪得亞軍，首次獲得BWF超級1000積分賽亞軍，創下生涯最佳戰績。

BWF撰文挑選了伍家朗的金句。（截圖）

剛在世錦賽屈居亞軍的中華台北名將戴資穎，亦在同月上榜。她在年初征戰泰國3站賽事前，於IG上寫下：「無論如何，我都會奮戰到最後，因為我是戴資穎，我永不放棄。」當時感動無數球迷，紛紛表示被其激勵，最終「小戴」在該系列賽事中獲得1金2銀佳績。

「因為我是戴資穎。」世界排名第一的小戴亦在1月上榜。（Getty Images）

東京殘奧銅牌得主陳浩源，2月在BWF公布2021年度傷健羽毛球賽程後說道：「我想向世界展示我們可做到的事，用我們受限制的身體，做出無限的可能。」

陳浩源的勵志金句上榜。（截圖）

此外，未知球迷是否仍記得，同樣是1月舉行的泰國賽，當時世界排名42位的34歲丹麥球手維汀哈斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus），於8強與港將李卓耀鬥足3局後，以一球爭議球「成名」，不過真正讓人留下深刻印象的，是他在之後的4強戰以直落兩局力剋世界排名第3的隊友安頓臣。

維汀哈斯對李卓耀時曾被批判，最後殺入決賽。（截圖）

「我要改機票了，我本來買了機票今晚回家。」當時維汀哈斯賽後說出的這句話，亦成為了BWF精選的金句。

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