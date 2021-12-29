羽毛球｜駱建佑「世一」後返國勝利巡遊　「很驚訝又榮幸！」

新加坡球手駱建佑早前在西班牙舉行的羽毛球世錦賽奪冠，創下歷史。他回國後與3名同樣在今季表現出色的選手一起乘巴士勝利巡遊。
24歲的駱建佑在今屆先爆冷淘汰安賽龍，其後過關斬將，殺入決賽擊敗施里簡夫奪冠，成為新加坡史上首個羽毛球世界冠軍。「新加坡體育理事會」表示，今次巡遊是為了表彰4名選手的成就，與市民同慶祝。
不少市民在看到駱健佑後表現驚喜，有車上的人搖下車窗向運動員們揮手致意，雖然途中一度下起毛毛細雨，穿上雨衣的4人沒有因此影響心情，全程笑容滿臉。
駱建佑笑言得知能參與巡遊後很興奮：「我很驚訝也很榮幸，這是我第一次參加巴士遊行。」他續說：「大家都在比賽盡了自己最大的努力，今次巡遊對我們來說是一件難忘的事。」
當他被新加坡傳媒問到，奪冠後回到新加坡的生活有什麼變化時，駱建佑笑着打趣道：「我沒有太多時間思考人生！我就是與朋友見面，並回覆很多很多的信息。」
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除了駱建佑外，同行的葉浚惟在9月的美國職業桌球系列賽奪冠，在10月登上世界排名第一，目前排名第2；泳將葉品秀亦在東京殘奥奪得兩金；黄琳芷則在上月的杜拜保齡球世錦賽取得女子個人賽冠軍。
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