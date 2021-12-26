羽毛球｜戴資穎世界級假動作有缺點　山口茜可能不知自己怎麼贏

羽毛球世界「一姐」戴資穎在東京奧運與世錦賽均屈居亞軍，前奧運男雙金牌得主、中國名將蔡贇認為，戴資穎的假動作仍是一絕，成熟得讓假動作的應用和防範成了世界性問題。



戴資穎過去在各大巡迴賽事稱霸，生涯獨缺奧運和世錦賽獎牌，今年她連續打破自己該兩項大賽「魔咒」，奪得兩面銀牌，創下中華台北隊女單史上新猷。

戴資穎寫下無人能及的歷史 失落世界冠軍卻仍是「世一」

戴資穎再做阿二繼續前行 親口粉碎掛拍謠言

戴資穎在東京奧運與世錦賽均屈居亞軍。（Gettyimages）

過去中國名將蔡贇曾多次評論戴資穎，認為這名世界「一姐」的步法靈活、進攻兇猛，《愛羽客羽毛球網》引述蔡贇的評論：「手上停頓動作和反手拍一絕，要是所有人都不做假動作，如何知道怎對付善於做假動作的人？很明顯戴資穎的成熟，讓假動作的應用和防範成了世界性問題。」

倫敦奧運男雙金牌蔡贇（右）稱讚戴資穎的假動作技巧一絕。（Getty Images）

「千年老二」因心態不穩

他亦點出了今次世錦賽，戴資穎不敵山口茜的原因：「戴資穎在大賽心態上也有很大的進步，但是打法太瀟灑，儘管各種假動作會令對手很難受，但這需要強大和穩定內心支撐，因為假動作在騙過對手時，自己也會露出空位。」他認為儘管「小戴」在決賽打出自己風格，但心態不夠定而影響表現，無法讓自己的威力發揮出來。

戴資穎打出自己風格，卻心態不夠定而影響表現。（Getty Images）

《愛羽客羽毛球網》的評論也分析指戴資穎的球路詭譎，屬於較冒險的打法，手感好時誰都招架不住，但狀況不好時又會頻頻失誤而輸得莫名其妙，「山口茜可能都沒發現自己是怎麼贏的。」

戴資穎雖然今年首闖世錦賽金牌戰，不敵日本「一姐」山口茜而無緣金牌，不過她在決賽第2局的一球「超神」反手拍勾對角，令對手只能無奈望球而去，最終被世界羽聯選為世錦賽5大反手美技之一，她亦是唯一入選的單打球手。

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