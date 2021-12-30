羽毛球｜駱建佑奪世界冠軍零獎金　估吓新加坡商人眾籌到幾多？

新加坡羽毛球手駱建佑，在今屆世錦賽中以黑馬姿態奪冠，一戰成名。但由於賽事並沒有獎金，5名新加坡商人集資募集5萬坡元（約28.7萬港元）獎金贈予駱建佑。



創下新加坡羽壇歷史後，24歲的駱建佑也極速爆紅，除了世界排名由第22衝上第15之外，他的IG追蹤者也從上個月的11萬人暴增至18.5萬人。最瘋狂的夢成真 新加坡超級黑馬挫印度球手封王

24歲的駱建佑奪得世界冠軍，創下新加坡羽毛球歷史。（Badminton Photo）

雖然在世錦賽勇奪冠軍成為「世一」，惟此賽事與一般巡迴賽不同，雖然同樣設有積分，卻沒有設獎金，實際上駱建佑並沒有因此獲得任何的獎金。

新加坡羽毛球總會會長廖振興在日前表示相信未來會獲得更多贊助，「駱建佑的成績是新加坡的榮耀，相信會有很多公司支持我們，對此我很有信心。」

駱建佑日前參與了巴士遊行慶祝。（IG）

這讓幾位熱愛羽毛球的新加坡商人看不下去，5人最後私下「眾籌」了5萬坡元（約28.7萬港元）的獎金，希望能藉此表達對這位新加坡之光的支持，也勉勵他能繼續為國爭光。

據新加坡《8視界新聞網》報道，發動這次募款的是一位名叫曾偉的新加坡商人，熱愛羽毛球運動的他聽到駱建佑為國爭光卻沒拿到半分獎金，相當不忍，因此聯絡了4名商人朋友一起籌集獎金。

+ 3

他說：「駱建佑的勝利，證明新加坡也能在國際羽毛球舞台上取得巨大的成功。」他透露目前在商討怎樣把獎金寄予駱建佑。

更多世錦賽相關報道：

港隊今屆世錦賽表現：