羽毛球｜戴資穎注定走名將舊路？　與無冕之王的兩個共通點

中華台北羽毛球「一姐」戴資穎，早前在西班牙世錦賽決賽憾負，再度與世界冠軍擦身而過，她依然坐穩「世一」位置。縱然如此，「小戴」的感覺儼如女版李宗偉，原來兩人有共通點，難道她也難逃「千年老二」的命運？



中華台北「球后」戴資穎，早前躋身世錦賽決賽，可惜直落兩局不敵日本的山口茜，屈居亞軍，繼東京奧運後再度在決賽落敗，兩度在大賽決賽失利。

「小戴」職業生涯贏得不少錦標，包括世大運﹑亞運及亞錦賽，獨欠奧運及世錦賽兩大冠軍，這個走勢不禁令人想起名宿李宗偉。這名大馬名將在生涯中收穫3面奧運銀牌及3個世錦賽亞軍，名符其實是「無冕之王」。

戴資穎寫下無人能及的歷史 失落世界冠軍卻仍是「世一」

戴資穎再做阿二繼續前行 親口粉碎掛拍謠言

李宗偉連續3屆奧運奪銀而回，加上世錦賽3屆亞軍，生涯未能贏得主要錦標。（資料圖片／Getty Images）

戴資穎以108800的世界排名積分，繼續穩居世界第一，連續195個星期佔據這寶座，亦是史上最長久的「一姐」。無獨有偶，李宗偉曾經349星期高踞「世一」的位置，亦是男子球手的紀錄保持者，這個難道就「阿二」的共通點？

不過，27歲的戴資穎職業生涯仍未結束，仍然有望衝擊奧運及世錦賽，便可打破「千年老二」的稱號。

戴資穎奧運同獲銀牌，兩度大賽屈居亞軍。（資料圖片／Getty Images）

小戴早前世錦賽英姿：

小戴透過IG感激大眾的支持，並表示自己已經用盡全力。（戴資穎Instagram截圖）

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