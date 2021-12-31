曼聯贏般尼正選11人評分　後防線天與地　哈利馬古尼墊底｜英超

曼聯在英超周中快車的比賽，主場以3：1擊敗般尼。英國傳媒賽後評分，入波的麥湯米尼獲得最高分，而另一位獲得讚譽的則是左閘勞基梳爾。英國《曼徹斯特晚報》讚他是曼聯最佳左後衛，而《每日郵報》則稱他回到高峰。



在《曼徹斯特晚報》及《每日郵報》的評分中，麥湯米尼皆獲得全隊最高的8分。入球以外，《每日郵報》讚他表現全能，若非對方門將軒尼斯神勇，麥湯米尼應該可以梅開二度。

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兩份英國報章亦不約而同地，選擇了梳爾為第二高分的球員，《曼徹斯特晚報》給他7分，而《每日郵報》就給他7.5分。前者讚梳爾強勢歸來，積極主動，又有進攻意識，差點入波，「當梳爾上陣時，他就是曼聯的最佳左閘」；《每日郵報》就這樣形容：「回到最佳水平，這位英格蘭後衛肯定十分高興，他向蘭歷克展示了接受巔峰的水準。」

梳爾今場表現搶鏡，有助他繼續坐穩左閘正選。（Getty Images）

在蘭歷克上任後，26歲的梳爾的正選位置受到威脅，另一名左閘阿歷士迪尼斯獲得不少正選機會，但梳爾今仗把握機會，踢出比迪尼斯更佳的水平，相信可以在蘭歷克心目中留低好印象。

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梳爾踢得具侵略性，開波初段斬波長傳，造就C朗拿度單刀，但後者射失；至於曼聯第2個入球是賓美的烏龍，這個攻勢來自梳爾的左路，他傳給查頓辛祖，後者推入禁區射門，省中賓美入網。梳爾今場有兩次攻門，3次威脅傳球，還有11次傳中。

兩間英媒都給馬古尼全隊最低分，認為他要為失球負責。（Getty Images）

至於最低分的曼聯球員，《每日郵報》給哈利馬古尼僅5.5分，評語為「他應該不想再看般尼的入球片段，因為他看來動作很慢，在艾朗連儂的推進下後退」。《曼徹斯特晚報》就給馬古尼、艾歷拜利及雲比沙卡3名守將並列5分最低分，該報指馬古尼雖然贏得一些頭槌，但與基斯活特的角力做得不算好，而且亦提到在失球中後退，任由艾朗連儂從容前進。