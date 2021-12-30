英超︱曼聯普巴歸隊前IG發表神秘字句　一段說話或暗藏轉會玄機

曼聯中場保羅普巴（Paul Pogba）在冬季轉會窗重開前，突然於社文網站發表神秘訊息，令人摸不着頭腦。
普巴跟紅魔鬼合約明年6月屆滿，惟他遲遲未能跟球會達成續約協議，假如曼聯無法在冬季轉會窗放走他，很大機會「人財兩失」，只能讓他免費轉會離隊。
看守領隊蘭歷克（Ralf Rangnick）早前透露已跟普巴討論，但強調自己沒有義務說服任何人留隊；不過又有消息稱，曼聯希望耐心等待普巴回心轉意，留在奧脫福。
普巴自11月國際賽後便一直養傷，他仍需數星期重拾狀態，之後才能回歸球場。但就在明年1月1日轉會窗重開前夕，這位法國球星在Instagram上發表一段神秘訊息，令人摸不着頭腦。
他上載了一張充滿粉紅色的照片，身穿銀色衫褲的普巴戴上頭巾，坐在粉紅色車廂內，且望向窗外，似乎若有所思。相片配上這段文字：「不要看問題，要看解決方法。（Don't look at the problem, look at the solution.）」
值得一提的是，這是普巴3星期內唯一談及自己近況的帖文，對上一次他上載了自己在健身室內的相，透露自己正在康復中。
這段文字令網民有不同解讀，有人認為是跟他的前途有關，相信他已找到辦法，或會留隊、再加盟祖雲達斯或轉投皇家馬德里。有球迷卻笑言，「問題就是（哈利）馬古利，解決方案是#maguireout」。
【希望離隊的曼聯球員（按圖放大）】
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