英超︱曼聯普巴歸隊前IG發表神秘字句　一段說話或暗藏轉會玄機

曼聯中場保羅普巴(Paul Pogba)在冬季轉會窗重開前,突然於社文網站發表神秘訊息,令人摸不着頭腦。



普巴跟紅魔鬼合約明年6月屆滿,惟他遲遲未能跟球會達成續約協議,假如曼聯無法在冬季轉會窗放走他,很大機會「人財兩失」,只能讓他免費轉會離隊。

看守領隊蘭歷克(Ralf Rangnick)早前透露已跟普巴討論,但強調自己沒有義務說服任何人留隊;不過又有消息稱,曼聯希望耐心等待普巴回心轉意,留在奧脫福。

普巴的前途令人關注。(Getty Images)

普巴自11月國際賽後便一直養傷,他仍需數星期重拾狀態,之後才能回歸球場。但就在明年1月1日轉會窗重開前夕,這位法國球星在Instagram上發表一段神秘訊息,令人摸不着頭腦。

他上載了一張充滿粉紅色的照片,身穿銀色衫褲的普巴戴上頭巾,坐在粉紅色車廂內,且望向窗外,似乎若有所思。相片配上這段文字:「不要看問題,要看解決方法。(Don't look at the problem, look at the solution.)」

值得一提的是,這是普巴3星期內唯一談及自己近況的帖文,對上一次他上載了自己在健身室內的相,透露自己正在康復中。

這段文字令網民有不同解讀,有人認為是跟他的前途有關,相信他已找到辦法,或會留隊、再加盟祖雲達斯或轉投皇家馬德里。有球迷卻笑言,「問題就是(哈利)馬古利,解決方案是#maguireout」。

