足球往事︱曼聯傳奇堅尼稱跟朗尼有代溝　電視遙控爆兩代權力鬥爭

曼聯一代隊長堅尼（Roy Keane）向來是性格巨星，他自爆紅魔生涯後期，跟朗尼、里奧費迪南等後輩格格不入，幾乎沒什麼交流，他更舉出一個例子，證明自己與朗尼完全「唔啱Channel」。



堅尼自爆與朗尼格格不入。（Getty Images）

電視遙控爭奪戰

堅尼1993年加盟曼聯，到2004年朗尼成為紅魔鬼一員時，已是他在球隊的尾聲。二人年紀足足相差14年，他在天空體育足球節目《The Football Show》中承認，當時很少跟隊中新一代成員有任何對話，更形容自己那時有點像個「生氣老頭」（ grumpy old man ）。

跟在家中一樣，曼聯飯堂電視遙控器的控制權，某程度上反映各人地位，堅尼說：「我們一定沒有爭執，是的，我喜歡看我的欖球聯賽，有人轉了台，令我不高興。」

朗尼與堅尼圖輯：

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「他為看X Factor挑戰我」

膽敢挑戰隊長權威的，正是旭日初升的朗尼，「我們沒有為此爭論，第二天我下來吃早餐，韋恩（朗尼）問我，『你找到遙控器嗎』？」堅尼說得輕描淡寫，「我告訴他去哪兒找，如果有爭拗，神會幫助我們。我當然不會尊重朗尼，因為他站起來跟我對抗，只為了看《X Factor》（英國音樂比賽電視節目）。」

他隨即又稱，「我對朗尼曾充滿尊敬，我覺得他是個很出色的球員。」球場內的合作和尊敬，未能延伸到球場以外，「我一定不討厭他，但我跟他不在同一頻道，開玩笑方式不同，假如收起遙控器是他開玩笑的方式……我不受落。」

點圖睇：堅尼與曼聯光輝歲月

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2005年堅尼公開指摘部分隊友後離隊，他直認與隊友有代溝，「最後一段日子，我記得自己難以理解部分男孩。我不明白他們的玩笑或幽默感，很少跟任何人對話。」

「當我離隊後，很多隊友我也不會想念。足球比賽正在改變，而我或許有點生氣，有點落伍。」堅尼說，「我不明白韋恩（朗尼）或里奧（費迪南），有時不明白他們的玩笑或支持的東西，或許這是個人問題。」

他更稱，「性格上，我跟他們夾不來。明顯地，他們是非常出色的球員，我很高興曾跟他們一起作賽，可是跟他們開玩笑或喝杯咖啡？不了，忘記它吧。」