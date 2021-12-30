英超︱曼聯領隊蘭歷克不滿球隊進步太慢　陣中一大問題急需改善

曼聯看守領隊蘭歷克（Ralf Rangnick）上任後，首兩場英超聯賽即取得連勝，惟隊中爆發疫情避戰兩輪，上仗面對弱旅紐卡素大部分時間陷劣勢，全憑卡雲尼的入球驚險扳平1：1。他承認，球隊進步較預期中慢，無奈球隊爆出疫情令他也無計可施。
英超直播
曼聯 對 般尼 凌晨4時15分 Now 621台
曼聯今晚深夜主場鬥般尼，賽前記者會上，上任一個月餘的蘭歷克被問到是否滿意球隊進展，他直言：「當然不是，每個有野心的教練都想有更快和更大的進步。」
「要做到這點，必須能夠訓練。可是大家都知道，我們要把卡靈頓（曼聯訓練基地）關閉4天，諾域治一戰之後，我們只有8或9個球員可以練習，而他們都是支離破碎的。」
蘭歷克說：「過去數天，我們幾乎可以全軍一起訓練，然而以球隊人數眾多，我們可以做到的不多。即使如此，對紐卡素前，其中兩至三節訓練球隊表現不錯，因此該仗表現，無論是比賽速度、節奏或身體對抗性，也出乎意料之外地差。」
曼聯的最大問題是……
後防大將華拉尼（Raphael Varane）對紐卡素一仗復出，他與馬古尼的表現均受到批評，「華拉尼已經5至6星期沒有上陣，他對熱刺一仗受傷。我們所失第一球他犯下錯誤，除此之外，他表現還好。我不能說他表現出色，馬古尼也一樣，但他們表現OK。」
「我們的問題是，容許對手有太多反擊機會。這並非一對中堅的問題，而是全隊的問題。由前線開始，在那陣式下，也可以是10號位球員的責任。」他認為，品評個別球員表現並不恰當，「我們作為一支球隊，必須表現得更好」。
今晚深夜對般尼一戰，中場普巴、般奴費南迪斯，以及中堅連迪路夫肯定缺陣。般奴在紐卡素一仗取得今季第5面黃牌，依例停賽一場，普巴仍在養傷，早前一度因比賽途中呼吸困難惹來心臟病疑雲的連迪路夫，確診新冠肺炎正在隔離中。
英超︱曼聯普巴歸隊前IG發表神秘字句 一段說話或暗藏轉會玄機曼聯更衣室士氣低落多人求去 飯堂增設卡位或加劇一項問題｜英超安東尼馬迪爾表明欲離隊 曼聯拒絕西維爾外借堅持一個立場｜英超曼聯C朗踢到對手「自轉360」仍避過紅牌 網民為羅拔臣呼冤︱英超英超｜般奴費南迪斯讀教練班為退役後鋪路 期待有天成曼聯主帥足球轉會︱蘭歷克看中德國最強新星 曼聯主帥回「地頭」揀卒足球轉會︱曼聯決定1月不賣普巴 耐心等待他回心轉意英超｜曼聯與19歲瑞典新星續長約 另一同名淪落師兄送祝福英超｜曼聯蘭歷克再引入「牛系」教練 再瞄準紅牛美國新星英超熱話｜曼聯隊友作反公然向C朗挑機 般奴抵死留言火上加油足球往事︱曼聯傳奇堅尼稱跟朗尼有代溝 電視遙控爆兩代權力鬥爭