英超︱曼聯領隊蘭歷克不滿球隊進步太慢　陣中一大問題急需改善

曼聯看守領隊蘭歷克（Ralf Rangnick）上任後，首兩場英超聯賽即取得連勝，惟隊中爆發疫情避戰兩輪，上仗面對弱旅紐卡素大部分時間陷劣勢，全憑卡雲尼的入球驚險扳平1：1。他承認，球隊進步較預期中慢，無奈球隊爆出疫情令他也無計可施。



曼聯看守領隊蘭歷克不滿球隊進步太慢。（Getty Images）

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曼聯 對 般尼 凌晨4時15分 Now 621台



曼聯今晚深夜主場鬥般尼，賽前記者會上，上任一個月餘的蘭歷克被問到是否滿意球隊進展，他直言：「當然不是，每個有野心的教練都想有更快和更大的進步。」

「要做到這點，必須能夠訓練。可是大家都知道，我們要把卡靈頓（曼聯訓練基地）關閉4天，諾域治一戰之後，我們只有8或9個球員可以練習，而他們都是支離破碎的。」

蘭歷克說：「過去數天，我們幾乎可以全軍一起訓練，然而以球隊人數眾多，我們可以做到的不多。即使如此，對紐卡素前，其中兩至三節訓練球隊表現不錯，因此該仗表現，無論是比賽速度、節奏或身體對抗性，也出乎意料之外地差。」

曼聯的最大問題是……

後防大將華拉尼（Raphael Varane）對紐卡素一仗復出，他與馬古尼的表現均受到批評，「華拉尼已經5至6星期沒有上陣，他對熱刺一仗受傷。我們所失第一球他犯下錯誤，除此之外，他表現還好。我不能說他表現出色，馬古尼也一樣，但他們表現OK。」

「我們的問題是，容許對手有太多反擊機會。這並非一對中堅的問題，而是全隊的問題。由前線開始，在那陣式下，也可以是10號位球員的責任。」他認為，品評個別球員表現並不恰當，「我們作為一支球隊，必須表現得更好」。

今晚深夜對般尼一戰，中場普巴、般奴費南迪斯，以及中堅連迪路夫肯定缺陣。般奴在紐卡素一仗取得今季第5面黃牌，依例停賽一場，普巴仍在養傷，早前一度因比賽途中呼吸困難惹來心臟病疑雲的連迪路夫，確診新冠肺炎正在隔離中。