曼聯輕取般尼麥湯米尼閃耀　低調之人進攻潛能大爆發有原因｜英超

曼聯周四晚英超主場以3：1輕取般尼，蘇格蘭中場麥湯米尼大獲好評。他十分活躍，多次引球推進，3次禁區頂施射，全數命中目標，包括攻入開紀錄的入球，並造就C朗拿度「執雞」射成3：0。



今場麥湯米尼得到更大的自由度，在進攻及射門上時常見到他的身影。開波8分鐘，C朗拿度疑似在禁區頂控甩腳，無心插柳下，為麥湯米尼架設炮台，後者起右腳順勢一熨入網，為曼聯先開紀錄。這是他今季的開齋波，上次為曼聯入球已經是2月。

麥湯米尼今場3次遠射起腳，全部都命中目標，直接射入一球。（路透社）

35分鐘，麥湯米尼再度發炮，這次射門勁度十足，般尼門將軒尼斯撲到後中柱，門前的C朗補中，幫曼聯領先到3：0。換邊後，麥湯米尼還有一腳遠射，再被軒尼斯救出。這位曼聯青訓產品今場3次遠射，全部命中目標，而且製造了兩個入球。

Scott McTominay's game by numbers vs. Burnley:



100% shot accuracy

100% dribble success

76 touches

57 passes (most)

15 duels contested (most)

9 possessions won (most)

8 duels won (most)

7 final third entries

3 shots

3 shots on target

1 goal



Phenomenal. 💪 pic.twitter.com/kjQExngx6h — Squawka Football (@Squawka) December 30, 2021

除了射門命中率百分百外，麥湯米尼今場盤扭成功率也是100%，還博到對方5次犯規。他今場57次傳球，也是隊內最多的一位。英國《曼徹斯特晚報》及《每日郵報》同樣給予他8分，為今場曼聯最高分的球員。

麥湯米尼是今場發揮最好的球員。（Getty Images）

25歲的麥湯米尼賽後說：「可能是（蘭歷克接掌以來）球隊踢得最好的上半場。不知什麼原因，下半場就有點平庸。我們需要在90分鐘全場維持到這樣的表現，今年我們還未做到這一點，但我們正在學習及適應。」

他續說：「上場對紐卡素是很困難的，但我們必須反彈過來。領隊告訴我們，上次刷新了聯賽的最多失誤紀錄，我們一定要改善控球。現在，我們要加緊努力，做得更多更好。領隊的要求很高，而且我們效力的是曼聯，這是必須要做到的。」曼聯上場與紐卡素苦戰下搶得1分，踢成1：1。

馬迪（左）今場打正選，習慣墮得較後，變相令麥湯米尼可以更放膽後上。（路透社）

談到位置上改變，他說：「今季很多時候，我都踢較深，墮得較後，上季我後上入禁區的機會很多。今個早上，我用右腳踢波時都幾辛苦，但我還是克服過來。」

麥湯米尼在今場蘭歷克的4-2-2-2陣式中，仍擔任防中位置，但他的拍檔不是費特洛迪古斯，而是尼曼查馬迪。老將馬迪習慣墮後，令到麥湯米尼今場有更多自由度，可以放膽後上進攻機會。禁區頂中路向來是般尼費南迪斯「領域」，但般奴今場停賽，格連活特及查頓辛祖亦較喜歡邊路活動，亦令到麥湯米尼有較多空位後上。再者，般尼今場中場逼搶力度不強，也是他踢得較自在的原因。