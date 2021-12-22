C朗捐貼身物品為火山災民籌款　親手寫一句話觸動人心︱足球熱話

C朗拿度善心爆棚，他近日送出一件「原味」波衫，為西班牙火山爆發的災民義賣籌款，更親手寫下一條感人訊息。



曼聯球星C朗拿度除了好波，私下也充滿愛心，這位葡萄牙國腳在疫情初期，便已向家鄉的醫院捐出85萬英鎊。

C朗送出「原味」波衫，向西班牙火山爆發的災民送上祝福。（Getty Images）

近月西班牙渡假聖地拉帕爾馬島（La Palma）的老昆布雷火山（Cumbre Vieja）爆發，已持續3個多月，火山灰摧毀了數千所房屋、農場和道路，約3000戶、超過7000名居民需要疏散。

據西班牙媒體報導，C朗得悉事件後，捐出了一件他曾穿過的葡萄牙國家隊波衫，拍賣所籌得的款項會全數幫助當地災民。

C朗在波衫上親手留下感人訊息。（Twitter@SportsbookBTC）

波衫上有C朗的親筆簽名之外，還有他手寫的一段訊息，字裡行間表達了C朗對災民的溫暖支持。他寫道：「即使是火山的力量，也無法比得上拉帕爾馬島的魅力。我會全力支持這個美麗的島嶼。」

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