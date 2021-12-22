C朗捐貼身物品為火山災民籌款　親手寫一句話觸動人心︱足球熱話

C朗拿度善心爆棚，他近日送出一件「原味」波衫，為西班牙火山爆發的災民義賣籌款，更親手寫下一條感人訊息。
曼聯球星C朗拿度除了好波，私下也充滿愛心，這位葡萄牙國腳在疫情初期，便已向家鄉的醫院捐出85萬英鎊。
近月西班牙渡假聖地拉帕爾馬島（La Palma）的老昆布雷火山（Cumbre Vieja）爆發，已持續3個多月，火山灰摧毀了數千所房屋、農場和道路，約3000戶、超過7000名居民需要疏散。
據西班牙媒體報導，C朗得悉事件後，捐出了一件他曾穿過的葡萄牙國家隊波衫，拍賣所籌得的款項會全數幫助當地災民。
波衫上有C朗的親筆簽名之外，還有他手寫的一段訊息，字裡行間表達了C朗對災民的溫暖支持。他寫道：「即使是火山的力量，也無法比得上拉帕爾馬島的魅力。我會全力支持這個美麗的島嶼。」
▼C朗與費Sir的父子情▼
+10
足球熱話｜英老牌球會與球迷對幹 班主被柴台發封殺令阻人捧場足球熱話｜夏蘭特揮揮手惹離隊疑雲 金牌經理人指不急於作決定足球熱話︱守門員爭議動作被VAR斷正 賽前被逐未出汗先收工足球熱話︱「上帝」伊巴一個問題考起教宗 送禮仍不失自信哥風格英超熱話｜哈利卡尼變新手車迷 為同鄉失落世界冠軍直呼不公足球熱話｜卡路爾球味濃踢出燒鵝味道 神奇護空門難救雷丁足球熱話︱伊度奧當選喀麥隆足總主席 又一非洲巨星身居要職足球熱話｜雲達華治擔任評述被一句激嬲 無辜華拿建功也中箭體育熱話︱碧咸夫婦拍拖有個電燈膽 鬼馬Cruz偷拍哥哥與女友親熱