英超轉會｜巴塞隆拿複製托利斯方程式　傳求購曼城中堅穩後防

撰文：趙子晉
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財困的巴塞隆拿，早前靠銀行貸款收購費倫托利斯。「食過翻尋味」，落難巴塞再度向曼城的西班牙兵打主意，英國《太陽報》透露中堅拿樸迪正是下個目標人物。

曼城防線有魯賓戴亞斯﹑史東斯﹑拿樸迪及尼敦阿基四大中堅，即使哥迪奧拿多喜愛輪換，在他心目中，戴亞斯與拿樸迪是「鐵膽」，扼守中路。

魯賓戴亞斯是哥迪奧拿首選，拿樸迪今季聯賽只上陣3場。（資料圖片／Getty Images）

巴塞隆拿財困是公開秘密，早前全靠貸款才能收購托利斯。有這個成功例子後，巴塞再度打曼城球員的主意，《太陽報》表示今次同樣瞄準來自西班牙的拿樸迪。巴塞借錢買人，相信難以在冬季轉會窗再斥資，預料明夏有更多資金。

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巴塞借錢買入費倫托利斯後，如今傳出有意再斟曼城兵。（資料圖片／Getty Images）

因為哥迪奧拿，曼城與巴塞的關係更加密切，艾利加西亞（Eric GARCIA）曾經從「藍月亮」轉投巴塞。同為西班牙人，哥迪奧拿絕對理解巴塞﹑皇馬的吸引力，他不會阻止對方離隊，只要球員開心就好。

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