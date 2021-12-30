英超｜曼城一球挫賓福特豪取十連勝　菲爾科頓一箭定江山

撰文：趙子晉
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英超「冬日快車」，榜首的曼城作客鬥賓福特，由菲爾科頓一箭定江山，以一球小勝對手全取3分，不經不覺聯賽拿下十連勝，加上爭標勁敵利物浦及車路士先後失分，「藍月亮」進一步鞏固「一哥」位置。

英超「一哥」曼城作客鬥賓福特，早前因夜蒲闖禍的菲爾科頓及基亞利殊，今仗齊齊擔任正選上陣。科頓16分鐘禁區內接應迪布尼的傳中，近門第一時間撞射破網開紀錄，其後簡斯路勇救空門及魯賓戴亞斯差點擺烏龍，「藍月亮」力保清白之身。曼城完場前有機會再入一球奠定勝局，拿樸迪頭槌建功惟被判越位在先，但對大局沒有影響，曼城以一球小勝賓福特。

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基亞利殊與菲爾科頓早前因紀律問題被雪藏，二人今仗齊齊上陣。（路透社）

曼城自10月底不敵水晶宮後，近兩個月英超全勝，一口氣打出一段10連勝，亦是主帥哥迪奧拿領軍以來第4次創下這走勢。車路士與利物浦今輪接連失分，令「藍月亮」的優勢更明顯，拉開與次席的車路士8分差距，以50分高踞榜首。

曼城以一哥身份結束2021年，原來是奪冠的利好消息。翻查過往英超的數據，5支年末時有8分或以上優勢的榜首球隊，該球季同樣順利封王。

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菲爾科頓一箭定江山，助曼城作客全取3分。（路透社）

縱然往績上有優勢，但哥迪奧拿亦不會就此鬆懈，直言利物浦及車路士依然是爭標的極大威脅。「聯賽還有54分未決定，是54分，如今稱穩奪冠軍是言之尚早。利物浦與車路士的實力遠超想像，若果我們沒有十連勝的話，我們也不可拉開距離。」

拿樸迪末段頭槌建功，可惜越位在先。（Getty Images）

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