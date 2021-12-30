英超｜VAR再惹大細超疑雲　科頓與卡尼疑似越位待遇大不同

每名英超球員建功後，倘若看到VAR的畫面，相信他們的心亦會隨即一沉，因為越位與否未必在他們的控制範圍。
菲爾科頓為曼城一箭定江山，該入球同樣有越位之嫌，最後VAR表示入球有效。同人唔同命，早前熱刺的哈利卡尼遇上差不多的處境，VAR卻判定越位在先。
菲爾科頓（Phil Foden）為曼城攻入全場唯一入球，作客一球小勝賓福特，聯賽10連勝，在榜首拉開8分的優勢。
科頓接應迪布尼的傳送，門前第一時間起腳建功，卻有越位之嫌，即使科頓的左手稍稍突出，但VAR認為沒有越位，入球有效。
熱刺尖刀哈利卡尼在周二晚（28日）對修咸頓時，遇上類似處境，結局卻大不同。哈利卡尼接應雲克斯的妙傳，其後將皮球送入網內，可惜受到VAR的阻撓。VAR拉線後發現卡尼的整隻左手臂同樣稍為突出，被判為越位在先，結果熱刺未能攻破十人應戰的修咸頓，打成1：1平手。
同一條線，兩種判決，有「大細超」的感覺，再度惹來英超執法尺度不一的質疑，連英國權威媒體《BBC》亦不忘「抽水」，對比兩張圖，諷刺VAR迷你的差距。
更多英超相關報道：
英超｜車路士再添兩傷兵 杜慈牢騷停不了 「人人都受傷」英超｜韋碧克再降臨史丹福橋 每次為白禮頓建功「含分量」十足足球快訊︱阿仙奴領隊阿迪達再次確診 巴塞三星同受感染英超︱李斯特城「傷追人」又受重創 彭利拿被利物浦小將踢斷腳曼聯更衣室士氣低落多人求去 飯堂增設卡位或加劇一項問題｜英超利物浦今季首度啞火 爭標路上受挫 高普：與曼城差距很大｜英超李斯特城一周三苦戰終獲勝果 舒米高撲12碼做英雄全靠感覺｜英超