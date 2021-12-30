英超｜VAR再惹大細超疑雲　科頓與卡尼疑似越位待遇大不同

每名英超球員建功後，倘若看到VAR的畫面，相信他們的心亦會隨即一沉，因為越位與否未必在他們的控制範圍。

菲爾科頓為曼城一箭定江山，該入球同樣有越位之嫌，最後VAR表示入球有效。同人唔同命，早前熱刺的哈利卡尼遇上差不多的處境，VAR卻判定越位在先。



菲爾科頓（Phil Foden）為曼城攻入全場唯一入球，作客一球小勝賓福特，聯賽10連勝，在榜首拉開8分的優勢。

科頓接應迪布尼的傳送，門前第一時間起腳建功，卻有越位之嫌，即使科頓的左手稍稍突出，但VAR認為沒有越位，入球有效。

曼城一球挫賓福特豪取十連勝 菲爾科頓一箭定江山

科頓左手稍為突出，VAR認為沒有越位。（Twitter截圖）

熱刺尖刀哈利卡尼在周二晚（28日）對修咸頓時，遇上類似處境，結局卻大不同。哈利卡尼接應雲克斯的妙傳，其後將皮球送入網內，可惜受到VAR的阻撓。VAR拉線後發現卡尼的整隻左手臂同樣稍為突出，被判為越位在先，結果熱刺未能攻破十人應戰的修咸頓，打成1：1平手。

熱刺半場多打一人僅和修咸頓 「詐胡三食」兩球被VAR吹走

哈利卡尼卻是VAR的受害者，同樣左手突出但被判越位。（Twitter截圖）

同一條線，兩種判決，有「大細超」的感覺，再度惹來英超執法尺度不一的質疑，連英國權威媒體《BBC》亦不忘「抽水」，對比兩張圖，諷刺VAR迷你的差距。

更多英超相關報道：