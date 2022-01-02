澳網｜「大細威」均落實缺席澳網　25年來第一次

年度首場大滿貫澳洲網球公開賽將於1月17日展開，「大細威」威廉絲姊妹落實缺席，是25年來的第一次。



據澳洲媒體今日（2日）報道，7屆澳網冠軍「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams），由於去年7月在溫網的腿傷尚未恢復，上月已確定不在今年澳網出賽名單之中。

莎蓮娜威廉絲因傷勢避戰澳網。（Getty Images）

原本球迷仍寄望姊姊雲露絲威廉絲（Venus Williams）能夠持外卡參賽，現在這個希望亦破滅。「大威」目前女單世界排名318，不過她已經確定不會參加。

過去14年，「大威」一共參與了13屆澳網，只有在2012年因免疫系統失調影響而缺席過一次。這將是1997年以來，澳網首度沒有「大細威」參戰。