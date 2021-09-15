美網女單冠軍Emma Raducanu的7件事　18歲中歐混血兒原來是賽車迷

今年美網女單上演兩大亞裔美少女之戰，有看這場比賽就知道，不論誰都有資格拿到大滿貫球后，差別的就是運氣與心理素質，而上週日（12日）兩位美少女一開場就互破對方發球局，不只兩人比底線長抽，還有屢屢奇兵上網，都表現得可圈可點，只是當天是Emma Raducanu（拉度簡奴） 的日子，最終本屆第10度直落二贏得比賽取得后座。

文：GQ（GQ Taiwan）



比賽最後高潮是Emma她決勝盤面臨被破發時，摔倒而膝蓋磨傷當場流血，叫出傷停，一般而言是五分鐘，且因此讓Leylah Fernandez忿忿不平，跟裁判議論氣到哭了，但Emma包紮傷口。沒用完五分鐘就上場，成功化解破發點，還逼出Leylah非受迫性失誤，最後用一記Ace贏得比賽，當場就整個人躺在地上雙手蒙上眼睛，不能相信自己真得贏了，畢竟今天Leylah表現太強勢了。無論如何，兩位美少女在全球網壇都將有燦爛的未來。

美國網球公開賽女單決賽，Emma Raducan 與Leylah Fernandez打出一場精彩絕倫的比賽。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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今年美國網球公開賽最大話題當屬，祖高域是否能成為50年來第一個拿到21個大滿貫金盃的男網球員，但是近兩周比下來，一個來英國的華裔女網新秀偷走了許多球迷的心，成為全球網路熱搜對象，她是天才美少女Emma Raducanu。她繼周四、周五分別打敗排名比她高出許多的東京奧運冠軍 Bencic、希臘一姊 Sakkari 而打進決賽後，今天打敗本屆更受注目的新秀、加拿大籍菲律賓裔 Leylah Fernandez，拿下女單冠軍。

Emma Raducanu 是從七月份溫布頓網球公開賽崛起，除了因為她是大黑馬外，當然也因為才滿18歲的她亮眼的外型與身材。過往大滿貫賽是不乏有許多網球新秀如彗星般竄起，但是也快速殞落，但是拉杜卡努在本屆美網創造更大的驚奇，從會外賽打到冠軍賽的前九場比賽都直落二擊敗眾前輩女將，根據英國BBC的報導，她現在已經成為全球個跨國大品牌爭取合作的對象，很可能成為英國史上身價最高的女運動員，並且在大阪直美這一兩年深受心理困擾而暫停網球生涯時，取代她的商業地位，成為Nike與Adidas搶著簽約，還有全球各時尚與彩妝龍頭品牌拉攏的代言人。

而且根據美國 Glamour 的報導，她將成為Vogue雜誌的10月號封面女星，只是現在還不確定是美國版或英國版，非常可能是美國版，因為英國版的10月號通常八月中就出刊了，而Vogue全球版總編輯 Anna Wintur 是狂熱的網球迷，她本人來自英國。現在讓我們認識一下關於她的7件事。

關於 Emma Raducanu 的7件事，快來認識一下這位紅爆網球界的新星吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 175 CM的18歲長腿美女

身高175 cm，父親是羅馬尼亞人，母親是中國瀋陽人，父母都從事金融業，在她兩歲時才移民倫敦。她的背景正符合全世界網路世代對偶像的種族多樣化的期待，招牌甜美笑容更是圈粉利器。

2. 她在美網網路上的聲量是祖高域的數十倍

不要懷疑，根據Google在全球44個地區的搜尋趨勢顯示，Emma 被搜尋的次數都是祖高域的數十倍，甚至上百倍，不論亞洲國家或是歐美國家都如此。

3. 從溫布頓開始，她已經成為英國網球甜心，現在她是全世界的網球情人

她在溫布頓出賽是因為大會給予外卡待遇，得到這樣特殊待遇的大多是英國年輕選手，當時她的世界排名是300名之外，因為溫布頓打進16強，在美網比賽前她的排名是150名左右。儘管排名沒有太顯著，但是她長得實在太漂亮又符合當今世界種族多元化的趨勢，倫敦人現在最愛講的口頭禪是，Yes Emma、Go Emma，她的名子Emma儼然成為Honey、Baby、Sweet Heart的代名詞。

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4. 她承受不了瞬間成名壓力，在溫布頓16強中途退出比賽

因為疫情關係，Emma在疫情前有一年半沒參加任公開賽，而她打進溫布頓表現亮眼，成為媒體的焦點，這對18歲的她而言一切都太突然又無法準備，於是16強賽時因為感覺頭暈與呼吸困難，在大會醫師的建議下退出比賽。而她第二天感覺好轉時，立刻在Twitter上恭喜她的對手、澳洲選手Ajla。

5. 她不只會打網球，在高中還是個學霸

根據WTA 網球協會官網，Emma在溫網前在學校的數學與經濟學都拿到A級成績，「每個人都認為我太在乎學校的成績，也覺得我對學業成績要求太高到近乎自負，」Emma受訪時表示：「我想爸媽只是覺得我瘋了，因為我不會接受任何課程拿到低於A的成績。我認為這是周圍的人對我的看法。我也覺得我必須不辜負這個期望。我非常努力去爭取，雖然不確定我可以達到甚麼，但是我盡了我的本分，我盡力了。」

6. 她有許多熟男運動員與名人粉絲

當她因為心理與生理不適退出溫布頓比賽時，全世界最著名的英國新聞評論員Piers Morgan公開指責她輸不起才退賽，英國曼聯當家前鋒Marcus Rashford立刻在Twitter上稱讚她是英國的驕傲，當代英國搖滾界傳奇、Oasis樂團主唱Liam Gallagher說自己為她的天分折服，近年為傷勢所苦的前球王、英國Andy Murray更是公開支持她，至於她在溫布頓與美網的表現，還得到了球王祖高域的關注。而Piers Morgan呢 ? 最近又拿她刷人氣，結果被英國媒體與名人一連串公開批評。

7. 她是個超級賽車迷，也愛玩業餘賽車

Emma從小就熱愛各種運動，芭蕾、游泳、滑雪、衝浪，青少女時期更玩起高卡車，因此她在Twitter上關注的除了英國的年輕網球選手外，有更多是F1 Redbull紅牛車隊與車手，如果她哪天不打網球了，可能就會成為女子賽車選手。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：別再叫她英國楊丞琳！18歲網球甜心Emma Raducanu 拉杜卡努成為美網球后的7件事】