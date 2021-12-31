英超轉會｜曼聯副選求去唔簡單　二號門將獲勁敵垂青又被阻撓

想與走是兩碼子的事，曼聯看守領隊蘭歷克雖然曾經表示不介意球員離隊，但需要合符球隊的利益，就像馬迪爾離隊卻被球會阻撓。同樣有意轉會的甸恩軒達臣，亦受到相同的阻力。



「除了球員的意願外，我們也需要衡量球隊的實際情況」這是蘭歷克早前就馬迪爾希望離隊一事的意見，強調需要在球會容許的情況下，球員才有望離隊。

安東尼馬迪爾表明欲離隊 曼聯拒絕西維爾外借堅持一個立場

馬迪爾求離隊是公開的秘密。（資料圖片／Getty Images）

季初接連遇上受傷及染疫的甸恩軒達臣（Dean Henderson），加上迪基亞回勇，今季只能回歸後備席擔當「阿二」。這名24歲的英軍門將希望尋求出場機會，力爭入選來年的英格蘭大軍。

甸恩軒達臣的名字最近與阿積士扯上關係，轉會消息靈通的記者羅曼奴（Fabrizio Romano）指沒有此事。英國《曼徹斯特晚報》透露熱刺同樣對「甸軒」有意思，希望他可以頂替隊長洛里斯的位置，但蘭歷克隨即落閂，強調軒達臣不能在冬窗離隊。

甸軒今季僅兩次為曼聯一隊上陣，分別是聯賽盃及歐聯，而該場歐聯最終也未能踢足90分鐘。

蘭歷克一句話一錘定音 甸恩軒達臣為上陣再求去

輾輾轉轉，來來回回，甸恩軒達臣又回到熟悉的後備席。（Getty Images）

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