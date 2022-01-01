2022夏天約滿球星一覽　麥巴比普巴去向備受關注｜足球轉會

踏入2022年1月1日，有班球員離合約屆滿只餘6個月，他們可以跟其他球會商討合約，準備今個夏天以自由身離隊。當然，也排除他們與現有球會「傾掂數」續約。
當中，最受關注的肯定是巴黎聖日耳門球星基利安麥巴比，他表明1月不會離隊，而且他一直不欲續約，據報他最大可能在夏天免費加盟皇家馬德里。除麥巴比，外界都很關注曼聯中場保羅普巴的動向，他一直未與曼聯續約。車路士多名後防守將艾斯派古達及魯迪格等都在夏天約滿。
去年夏天，已經出現了很多轟動的自由轉會，包括美斯及沙治奧拉莫斯分別離開西甲兩大班霸，轉投巴黎聖日耳門。
【2022年夏天約滿球星（按圖放大）】
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