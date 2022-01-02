法國翼鋒誇張續約條件惹怒巴塞　曼聯PSG齊搶人｜足球轉會

巴塞隆拿也許沒想過，有一天自己的球員也會被「搶」，更是當初一手從多蒙特「搶」來的奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）。

西班牙媒體指，雖然巴塞想與迪比利續約，但這名法國國腳在談判上「騙」了巴塞，云云出手搶人的球會當中，更包括新貴紐卡素。



迪比利是今夏眾多約滿的年輕球星之一，意味他已可自由與其他球會接洽，雖然巴塞希望與他續約，主帥沙維在1月1日的賽前記招上，也強調對續約感到樂觀，並稱巴塞給予迪比利的條件不俗：「無論從足球和經濟角度而言（條件）都是很好的……現在我們差距有點大，希望之後能談得更接近。」

奧士文尼迪比利（右）屢受傷患困擾，但仍向巴塞隆拿開出天價續約條件，同時找機會轉會。（Getty Images）

但西班牙《馬卡報》指，這名24歲翼鋒要求48.5萬英鎊天價周薪、1250萬鎊經紀費及2500萬鎊簽字獎金，對於陷入財困的巴塞隆拿來說，根本不可能做到。

《每日體育報》的報道更指出，迪比利似乎在續約一事上說謊——報道指，他每逢與巴塞高層會面時，都表示想續約，包括與主帥沙維對談時，表示想留下、亦會叫經理人完成續約手續，但近日其經理人卻提出了上述的誇張條件，且寸步不讓，令巴塞高層及教練團認為丹比利一直謊稱想續約，實則是要離隊。報道續稱，沙維一直想讓迪比利成為球隊重心、也相信他可成為年輕球員的榜樣，最終覺得被背叛，並有機會在今季餘下時間都不再起用他。

沙維上任巴塞主帥後，遇到的難題一個接一個。（Getty Images）

其實迪比利在效力多蒙特時，已曾顯示出為轉會不惜一切的一面。2017年8月，當時他希望轉會到巴塞隆拿，但多蒙特方面拒絕讓他與巴塞接洽，為了趕在轉會窗死線可以轉會到巴塞隆拿，迪比利不惜在未獲批准下缺席操練，並自行離開德國飛回法國家鄉，逼使多蒙特放人，最終他亦如願轉會。

2017年，多蒙特一直強調奧士文尼迪比利（左一）是「非賣品」，但在他強行缺席操練、加上巴塞支付1.05億歐元轉會費、再加4000萬歐元附加費後，多蒙特終決定要錢不要人。（Getty Images）

迪比利雖然屢屢受傷患困擾，但仍吸引全球球會的目光，外媒報道指，除了巴黎聖日耳門有意簽入他，去代替大有機會在季尾轉投皇家馬德里的麥巴比，曾經「追求」迪比利的曼聯，也再次對他燃起興趣；「新晉富豪」紐卡素也盛傳去年底曾向迪比利提出優厚的條件，《每日郵報》指其報價達到1.35億鎊，不過迪比利考慮到紐卡素在英超的排名，已一口拒絕。