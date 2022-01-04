跑步︱蔡英文接見「人字拖」超馬王者　感謝他「讓世界看見台灣」

有「台灣雲豹」、「亞洲最會跑的男人」等稱號超級馬拉松跑手羅維銘，以一雙人字拖跑遍全球各項超馬賽事，元旦日他獲蔡英文接見，二人還一起研究他的最佳長跑夥伴——「人字拖」。



蔡英文與「人字拖」跑手羅維銘一起研究他的一雙「戰靴」。（Instagram＠tsai_ingwen）

馬拉松賽事全長42.195公里，不少跑手已感到吃力，跑界偏偏有一群喜歡挑戰極限的「外星人」，專攻距離更長的超級馬拉松，台灣跑手羅維銘之所以全球知名，不止因為成績過人，當然還有他腳上一雙非一般的人字靴「戰靴」。

羅維銘2005年首次完成100公里超馬賽事後，愈戰愈強，亦愈戰愈長，多年來他一直沒有停下腳步，2010年挑戰希臘雅典1000英哩賽（約1609.34公里），到2021年他更參加全球距離最長的超馬賽事「超越自我3100英里跑挑戰賽（Self-Transcendence 3100 Mile Race）」，已屆58歲的他榮獲亞軍。

羅維銘在全球最長的超馬賽事——超越自我3100英里跑挑戰賽榮獲亞軍。（羅維銘＠Facebook）

這項在美國紐約皇后區上演的賽事，賽程可長達52天，每天由早上6時跑至午夜，平均每天跑近59.62英哩（約95.95公里），獎品並不豐富，一般只設有T恤、一張DVD光碟或一個小獎盃，說得上是最瘋狂的比賽。羅維銘是應屆賽事7位獲邀參賽的超馬選手之一，他以48天11小時52分鐘1秒完賽，奪得第25屆賽事亞軍，再次榮登亞洲第一人。

他以一雙特製人字拖衝出台灣，跑向世界之巔，2022年元旦日，蔡英文第一批接見的客人正是羅維銘和多位超馬跑手。她在社交媒體平台發文稱：「你也喜歡跑馬拉松嗎？今天有許多優秀的超馬選手來到總統府，相信有關注馬拉松比賽的朋友，都聽過羅維銘選手，他不僅完成在紐約舉辦的『地表最長超級馬拉松』，更以「48天11小時52分鐘又1秒」的時間，拿下第2名的好成績。」

「很多人透過影片，看到羅維銘選手拿著國旗、腳上穿著台灣製造「人字拖」衝過終點，真的讓大家都非常感動。」她同時接見幾位超馬和越野跑選手，感謝他們「讓世界看見台灣」：「我要謝謝各位選手在超馬界、越野界的精采表現，更持續挑戰自我極限，爭取更好的成績，讓世界看到台灣的體育成就。新的一年，政府也會持續增加體育預算，給選手更好的照顧與支持！」

羅維銘為何獨愛人字拖，不穿跑鞋？他曾解釋，跑鞋雖有包覆性，但長期擠壓會導致腳部腫脹、起水泡，因此改穿沒有帶來這些問題的台灣製人字拖。