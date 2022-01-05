伊藤美誠紀錄片為表現不佳剖白　內媒只放大一件事繼續針對

日本乒乓名將伊藤美誠在年初的日本電視節目中，透露東京奧運兩度慘敗予孫穎莎的原因，她指是受腳傷影響而無法發揮水準。

節目一播出，內地媒體指她為人自大，常在賽前大放厥詞，現在更為輸給孫穎莎而找藉口；惟該電視節目的紀錄片中，伊藤美誠展露出平時難見的真性情，更在世錦賽落敗後，承認自己不夠強。



21歲的伊藤美誠從不像日本選手般說客套話，「能夠打敗中國選手，真的很高興。」伊藤美誠在東京奧運混雙決賽擊敗許昕和劉詩雯時，對着日本電視台的鏡頭這樣說。

這當然引起不少內地媒體與網民不滿，而她在混雙摘下金牌後，於女單及女團賽事均不敵中國隊，兩度敗予孫穎莎手下。

日本電視節目的紀錄片中，展露了伊藤美誠賽場外的一面。（截圖）

伊藤美誠是孫穎莎的勁敵，加上前者常以「擊敗中國」為目標，既自信滿滿又說話率直，被不少內地甚至日本網民在網上攻擊。日本電視台在1月1日播出伊藤美誠的「密着」紀錄片，跟拍了她數星期由準備世錦賽到赴美比賽的日常訓練與生活，影片中伊藤美誠一改賽場強勢氣場，與工作人員笑着挑選飾物、公開活動的服飾等。

伊藤美誠平時較強勢，常把擊敗中國掛在嘴邊，讓內地網民不滿。（截圖）

伊藤美誠在休息室挑選公開活動佩戴的飾物，展現可愛的一面。（截圖）

女單四強戰腳趾負傷失牌

而她在被問到東京奧運女單與孫穎莎對戰一役時，她首度透露當時賽前腳拇趾的水泡積了膿液，痛得連路也走不到，醫生指需要動手術，惟開刀的話便不能繼續餘下的比賽，「真的痛到很想弄破它，但心想還是服止痛藥、以繃帶包住度過這難關吧。」結果伊藤以0：4完敗，流下不甘的眼淚。

攝製隊其後隨伊藤美誠赴美國跟拍世錦賽，這一次，是她的復仇戰，她在賽前曾揚言「為了打敗中國選手，我要贏得面前的每一場比賽」，惟她在女單8強遭王藝迪淘汰出局，未能奪牌而回。

然而，內媒卻只是放大了伊藤美誠開腔說腳痛影響發揮一事，指她為敗仗找藉口，事實上，伊藤美誠在影片中亦反省自己表現不佳。

伊藤美誠指當時痛得路也走不好。（截圖）

反省表現 「中國下了更多的苦功」

再一次被中國擊敗，伊藤美誠在鏡頭前再度流下悔恨的眼淚，她真切的反省說：「練習時的狀態感覺很不錯，感覺自己變強了，但是落場後，強烈感受到自己其實不怎麼強，是因為我調整能力太差吧，我也不太知道為什麼。」

她哽咽續說：「明明很努力訓練了，我當然也明白中國選手下了更多的苦功，雖然昨天和前天（當時淘汰賽）都贏了，實際上卻打得不好，雖然贏了卻還是會哭。」

伊藤美誠在世錦賽出局後，難掩失落，坦承表現不佳。（截圖）

內媒放大了伊藤美誠腳痛影響發揮一事，指她為敗仗找藉口。（截圖）

影片中的伊藤美誠的確如她早前以漢字總結難忘的2021年般，由奧運前充滿期待的備戰到奪得混雙金牌的「樂」，到近期賽事失準的迷惘。

不過，影片最後一站返回伊藤美誠的原點—靜岡的家中，伊藤美誠2歲迷上乒乓，母親索性把家中的飯桌改裝成乒乓球桌。她坐在家中的乒乓球桌旁，回顧2021年時，釋懷說：「想打出自己的乒乓，想成為對手不想對到的乒乓球手。」