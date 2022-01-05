伊藤美誠紀錄片為表現不佳剖白　內媒只放大一件事繼續針對

撰文：葉詩敏
出版：更新：

日本乒乓名將伊藤美誠在年初的日本電視節目中，透露東京奧運兩度慘敗予孫穎莎的原因，她指是受腳傷影響而無法發揮水準。
節目一播出，內地媒體指她為人自大，常在賽前大放厥詞，現在更為輸給孫穎莎而找藉口；惟該電視節目的紀錄片中，伊藤美誠展露出平時難見的真性情，更在世錦賽落敗後，承認自己不夠強。

21歲的伊藤美誠從不像日本選手般說客套話，「能夠打敗中國選手，真的很高興。」伊藤美誠在東京奧運混雙決賽擊敗許昕和劉詩雯時，對着日本電視台的鏡頭這樣說。

這當然引起不少內地媒體與網民不滿，而她在混雙摘下金牌後，於女單及女團賽事均不敵中國隊，兩度敗予孫穎莎手下。

日本電視節目的紀錄片中，展露了伊藤美誠賽場外的一面。（截圖）

伊藤美誠是孫穎莎的勁敵，加上前者常以「擊敗中國」為目標，既自信滿滿又說話率直，被不少內地甚至日本網民在網上攻擊。日本電視台在1月1日播出伊藤美誠的「密着」紀錄片，跟拍了她數星期由準備世錦賽到赴美比賽的日常訓練與生活，影片中伊藤美誠一改賽場強勢氣場，與工作人員笑着挑選飾物、公開活動的服飾等。

伊藤美誠平時較強勢，常把擊敗中國掛在嘴邊，讓內地網民不滿。（截圖）
伊藤美誠在休息室挑選公開活動佩戴的飾物，展現可愛的一面。（截圖）

女單四強戰腳趾負傷失牌

而她在被問到東京奧運女單與孫穎莎對戰一役時，她首度透露當時賽前腳拇趾的水泡積了膿液，痛得連路也走不到，醫生指需要動手術，惟開刀的話便不能繼續餘下的比賽，「真的痛到很想弄破它，但心想還是服止痛藥、以繃帶包住度過這難關吧。」結果伊藤以0：4完敗，流下不甘的眼淚。

攝製隊其後隨伊藤美誠赴美國跟拍世錦賽，這一次，是她的復仇戰，她在賽前曾揚言「為了打敗中國選手，我要贏得面前的每一場比賽」，惟她在女單8強遭王藝迪淘汰出局，未能奪牌而回。

然而，內媒卻只是放大了伊藤美誠開腔說腳痛影響發揮一事，指她為敗仗找藉口，事實上，伊藤美誠在影片中亦反省自己表現不佳。

伊藤美誠指當時痛得路也走不好。（截圖）

反省表現　「中國下了更多的苦功」

再一次被中國擊敗，伊藤美誠在鏡頭前再度流下悔恨的眼淚，她真切的反省說：「練習時的狀態感覺很不錯，感覺自己變強了，但是落場後，強烈感受到自己其實不怎麼強，是因為我調整能力太差吧，我也不太知道為什麼。」

她哽咽續說：「明明很努力訓練了，我當然也明白中國選手下了更多的苦功，雖然昨天和前天（當時淘汰賽）都贏了，實際上卻打得不好，雖然贏了卻還是會哭。」

伊藤美誠在世錦賽出局後，難掩失落，坦承表現不佳。（截圖）
內媒放大了伊藤美誠腳痛影響發揮一事，指她為敗仗找藉口。（截圖）

影片中的伊藤美誠的確如她早前以漢字總結難忘的2021年般，由奧運前充滿期待的備戰到奪得混雙金牌的「樂」，到近期賽事失準的迷惘。

不過，影片最後一站返回伊藤美誠的原點—靜岡的家中，伊藤美誠2歲迷上乒乓，母親索性把家中的飯桌改裝成乒乓球桌。她坐在家中的乒乓球桌旁，回顧2021年時，釋懷說：「想打出自己的乒乓，想成為對手不想對到的乒乓球手。」

伊藤美誠回到靜岡的家中，從連番賽事失利的糾結中收拾心情，她指還很喜愛乒乓，想成為對手不想對到的球手。（截圖）
乒乓球︱伊藤美誠水谷隼衣錦還鄉又放閃　溫馨互窒似足親兄妹體育熱話｜伊藤美誠令日媒「一見鍾情」　2021由樂到苦關鍵在中國【體育熱話】伊藤美誠媽媽奇異飯糰　有益又健康　孫穎莎都食過福原愛談中日乒乓差距　伊藤美誠世錦賽失金　被中國「一腳踹開」體育熱話｜水谷隼電視節目致電拍檔　節目人員一句話激嬲伊藤美誠伊藤美誠揚言世乒賽擊敗更多中國選手　孫穎莎回應：逼迫自己進步
乒乓球
香港乒乓總會
乒乓世界賽
東京奧運
奧運
奧運2021
伊藤美誠
中國運動員
日本運動員