英超熱話︱利物浦正副領隊齊中招　科拿：我做好執教準備！

英超勁旅利物浦近日深受新冠疫情困擾，不止多員主力確診，連主帥高普亦中招未能在上輪英超對車路士領軍，要由副手連達斯（Pep Lijnders）暫掌帥印。病毒傳播力實在太強，連達斯亦受感染，紅軍疫情嚴重下，聯賽盃四強對阿仙奴首回合需押後上演。

利物浦一次過失去正副領隊，名宿科拿（Robbie Fowler）開玩笑說：「我已做好執教準備。」



疫情重擊利物浦，名宿科拿抽水開玩笑說自己已準備好出手為母會救亡。（Getty Images）

利物浦原定1月6日（周四）作客阿仙奴的聯賽盃四強首回合比賽，周三的賽前記者會突然因為暫代高普帥印的副領隊連達斯也對新冠病毒呈陽性反應而取消。

《每日郵報》足球版記者Dominic King隨即在Twitter發文：「連達斯亦確診，利物浦疫情爆發後失去領隊、他的副手以及數名球員。假如比賽照踢，在高普和連達斯同告缺陣下，未有決定由誰領軍。」他的帖文一出，紅軍名宿科拿極速搞笑回應。

《每日郵報》足球版記者Dominic King報道利物浦正副領隊齊染疫的消息，利物浦名將科拿隨即回應。（Twitter）

科拿回應Dominic King的帖文，說了句：「我已經預備好了（I'm ready）」，還加上一個單眼微笑和一個讚好的表情符號，表示自己會在母會危難中出手領軍出戰。

可是隨着聯賽盃賽會接受利物浦的改期要求，科拿玩票性質的提議，無從驗證能否成真。科拿2011/12球季曾在球員生涯效力的最後一間球會蒙通聯出任球員兼教練，他離開這支泰國球會後，2013年曾回利物浦當上青年軍教練。2019／20球季他成為澳洲職業聯賽球隊布里斯班獅吼主帥，執教半季後因疫情關係不想與家人分開太久離任。2020／21球季他當上印度超級聯賽球隊東賓高體育會（SC East Bengal）教頭，領軍在11支球隊中名列第9。目前他未有執教任何球隊，今季主力客串講波。

高普、連達斯齊中招，科拿搞笑說他可暫代主帥一職。（Getty Images）

回到利物浦教練問題，假如比賽照踢，沒有高普和連達斯，會由誰領軍出戰？最有可能的其實是跟隨高普多年的助教哥維斯（Peter Krawietz）。他在緬恩斯年代已跟隨高普麾下，2015年隨對方轉投利物浦至今。若哥維斯亦受感染，再數下去應是預備組主帥路達斯（Barry Lewtas），然後是青年軍總監恩高科普（Alex Inglethorpe）。