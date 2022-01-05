英聯賽盃｜利物浦確診陣容再增兵連佢都中招　明鬥阿仙奴一戰改期

Omicron變種新冠病毒在利物浦隊內繼續擴散，最新檢測結果連高普副手、副領隊連達斯（Pep Lijnders）也呈陽性，要即時隔離診治。有見及此，英格蘭聯賽會周三接受利物浦申請將周四英格蘭聯賽盃四強首回合作客阿仙奴延期之請求。

與此同時，利物浦同日宣布暫時關閉訓練基地，以免疫情進一步蔓延。



自領隊高普確診新冠肺炎後，紅軍改由副手連達斯領軍出戰，周日英超作客2：2遭車路士逼和，如今連達斯亦染病球隊恐無人領軍，幸好英聯賽會接納紅軍就周四英聯盃四強首回合作客阿仙奴延期申請，原本於當地時間1月13日（本港時間下周四深夜）上演利物浦主場對阿仙奴的次回合，會改作首回合；而次回合延至1月20日由阿仙奴主場迎戰利物浦。

利物浦爆疫兵源短缺 申請4強大戰對阿仙奴延期｜英聯賽盃

自領隊高普確診新冠肺炎後，紅軍改由副手連達斯領軍出戰。（Getty Images）

利物浦周三亦發聲明，宣布暫時關閉訓練基地：「球隊中感染個案於周一、二繼續上升，經與公共醫療部門磋商之後，球會決定關閉訓練基地以免病毒擴散。」

較早前，利物浦已發聲明通知打算到倫敦觀賽的作客球迷，指這場在周四舉行的英聯盃比賽有可能延期。聲明稱：「在周四的比賽前，見不到情況會好轉，甚至可能惡化，所以球會認為申請延期的決定是謹慎及合理的。