紐卡素落實換班主後首簽　捷比亞簽約兩年半穿15號球衣｜足球轉會

紐卡素宣布落實冬季轉會窗第一簽，在官網宣布與31歲英格蘭後衛捷比亞簽約兩年半。據報，紐卡素向馬德里體育會支付了1200萬鎊基本轉會費。



這是捷比亞與紐卡素主帥賀維再度合作，在2011年時，執教般尼的賀維也曾簽入捷比亞。捷比亞說：「我很高興加盟這間優秀的球會，我其實很享受在馬德里的時光，但當我注意到紐卡素的青睞時，而且我又跟賀維合作過，我就知道這裏是我想去的地方。」

「我知道我們未來要加把勁，但我很清楚英超的要求，而這間球會擁有很多出色的球員。不迫不及待想披甲，可以紐卡素球員身分踏足聖占士公園，肯定非常興奮！」捷比亞將會穿上15號球衣。

捷比亞將披上15號球衣。（紐卡素微博）

至於賀維則說：「我一直欣賞他的能力，關注住他一路的職業生涯，所以當有機會得到他的時候，我們沒有猶疑。在1月轉會窗開啟前，我們就已經努力做好計劃，所以我們才能那麼快完成這宗轉會。」