英超轉會｜古天奴離開巴塞刻不容緩　謝拉特一個電話下一站現端倪

關於巴西中場菲臘比古天奴離開巴塞隆拿的消息，在冬季轉會窗重開後傳過不停，但一直只聞樓梯響，至今未見任何球會正式出手。

盛傳這名前利物浦球員有意回歸英格蘭，西班牙傳媒近日傳出，古天奴有望與昔日戰友謝拉特再度聯手。



效力巴塞隆拿的巴西中場菲臘比古天奴（Philippe Coutinho），上陣機會不多，加上巴塞需要騰出薪酬空間，急需清洗隊中的冗員，坐享高薪的古天奴自然首當其衝。今年是世界盃年，他為保巴西國家隊一席，亦已向球會提出轉會要求。

巴塞為增兵想盡辦法清冗員 史上最貴球員願意1月離隊

愛華頓奪冬窗第一簽 古天奴逃離巴塞重返英超紅轉藍？

古天奴希望離開巴塞，尋找更多上陣機會。（資料圖片／Getty Images）

關於古天奴勢將重返英超的消息，曾經傳聞愛華頓及紐卡素是這名巴西球星的下個目的地，如今再傳出阿士東維拉是新的競爭者。

西班牙體育記者Helena Condis Edo透露，維拉與巴塞方面已進行談判，有望外借至今季末。另一記者謝拉特羅曼奴（Gerard Romero）亦聲稱，謝拉特曾致電古天奴，邀請他加盟維拉。

古天奴2013年初從國際米蘭加盟利物浦，期間與謝拉特在球場上合作無間，當古天奴2018年離隊時，這名「神奇隊長」亦發文盛讚古天奴的技術及足球智慧，可見二人的關係不俗。

謝拉特與古天奴在利物浦合作無間，二人或許換個形式在維拉再續前緣。（資料圖片／Getty Images）

除了維拉外，盛傳阿仙奴﹑紐卡素﹑愛華頓﹑李斯特城及熱刺亦對古天奴有意思，不過古天奴重返英超的最大阻礙，必定是他高昂的薪金，這名巴西球星周薪達38萬鎊，相信不少英超球會會因而卻步。

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