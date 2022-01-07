足球轉會︱紐卡素買完右閘再掃左閘　慘遭愛華頓左路神將斷然拒絕

新晉超級豪門紐卡素，冬季轉會窗一開，先購入英格蘭國腳右閘捷比亞。達成任務後繼續出手，出價收購愛華頓左閘迪治尼（Lucas Digne），可是盛傳遭對方斷然拒絕。



紐卡素向愛華頓出價收購左閘迪治尼。（Getty Images）

2021年10月獲沙特主權基金入主的紐卡素，終於等到轉會窗重開，展開宏大的收購計劃，力求護級成功。他們一擊即中，已跟馬德里體育會達成協議，以1200萬英鎊購入右閘捷比亞（Kieran Trippier）。

捷比亞希望重返英倫，即將成為紐卡素冬窗首簽。（Getty Images）

愛華頓左閘傳斷然拒投

馬體會本身希望他留隊，惟亦尊重他希望重返英倫的意願，遂成人之美放人。紐卡素得到心儀右路天兵，隨即再出手，向愛華頓求購左路神將迪治尼。這位28歲法國國腳一直是愛華頓必然正選，可是近月與主帥賓尼迪斯鬧翻被放入「雪櫃」，他力求在1月離開愛華頓。

天空體育記者基夫唐尼（Keith Downie）在Twitter發文指，紐卡素出價2250萬英鎊收購迪治尼，惟「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）連發兩帖聲言，迪治尼無意北上，他在第二個帖文更斬釘截鐵指出：「迪治尼不會在1月加盟紐卡素，他另有計劃。無可能，沒有進入訊號（No way. No entry sign）。」

紐卡素希望購入里爾中堅保治文，已被對方拒絕。（Getty Images）

紐卡素引援連番受挫

迪治尼是英超其中一位最佳左閘，他渴望離隊的消息一出，立即引來不少球會注視，當中被指包括身處前列的倫敦球會車路士和韋斯咸，正所謂「皇帝女唔憂嫁」，拒絕加盟深陷降班危機的紐卡素，也是人之常情。

車路士本身已有左閘捷維爾（Ben Chilwell），他早前膝部十字韌帶受創，已進行重建手術並提早收咧休養，故希望引援。韋斯咸是另一支被指對迪治尼有興趣的球會，惟他高達10萬英鎊的人工，或令鎚仔幫卻步。羅曼奴指，「車路士仍在考慮左閘問題，其他英超球會已放棄迪治尼。他會在今個冬天離開愛華頓。」這位意大利著名體記轉會消息向來神準，如他的講法屬實，迪治尼的下一站很大機會是車路士，或是英超以外豪門球會。

紐卡素即使如今財力驚人，基於今季19戰只得11分，在20支英超球隊中排第19位，護級路途極為困難，令不少球員望而卻步，引援工作連番受挫。早在迪治尼之前，他們曾希望引入上季法甲冠軍里爾的21歲荷蘭中堅保治文（Sven Botman），出價3000萬英鎊求購，惟迅即被里爾拒絕。

紐卡素今個冬季轉會窗相信會是球會歷來最繁忙的一次，他們已有一張長長的引援名單在手，盛傳當中包括曾為利物浦帶來歐聯和英超冠軍的中場韋拿杜姆，以及曾在阿仙奴光芒四射的威爾斯國腳艾朗藍斯。