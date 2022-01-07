英超轉會｜曼聯冬窗瞄準狼隊中場　葡萄牙力量勢再增強

「If you can't beat them, Buy them!」如何敵不過他們，便將他們收歸旗下吧！

曼聯上輪主場一球不敵狼隊，尼曼查馬迪及麥湯米尼組成的一對中場組合乏善可陳，對比狼隊的魯賓尼維斯和摩天奴一對葡萄牙組合，分野甚大。英國《太陽報》透露，曼聯已相中24歲的尼維斯，希望趁今個冬季轉會窗將他收歸旗下。



冬季轉會窗已經開啟，早前上任曼聯看守領隊的蘭歷克蠢蠢欲動，有意添兵增強實力，尤其是中場方面。曼聯上輪聯賽在奧脫福全失3分，一球不敵狼隊，亦有另類正面得着。英國《太陽報》指，曼聯已瞄準敵軍的中場魯賓尼維斯（Ruben Neves），希望加強球隊的中場實力。

曼聯慘負狼隊球員評分 全隊只有一人能「挺胸離場」

魯賓尼維斯面對曼聯一仗表現不俗，對比一眾曼聯中場更為優勝。（Getty Images）

現年24歲的魯賓尼維斯，對曼聯一仗貢獻一記精彩遠射，惟被神勇的迪基亞撲出，表現絕不遜色。

尼維斯的作用蘭歷克早已看在眼內，《太陽報》直言曼聯在今仗後對他更有興趣，希望盡快引入這名葡萄牙中場，盛傳轉會費約3500萬英鎊。尼維斯熟悉英超踢法，加上有C朗拿度﹑般奴費南迪斯等一班國家隊隊友在陣，一旦加盟勢將更快適應。

尼維斯是狼隊中場必然主力。（資料圖片／Getty Images）

尼維斯大熟大勇，是狼隊中場必然主力，領隊般奴拿基（Bruno Lage）當然希望他留隊，這名狼隊主帥早前表明，尼維斯是球隊壯大的原因之一。

不過人望高處，踢出名堂後轉投大球會也是人之常情，尼維斯長年是各大豪門的收購目標，幾乎跟所有英超前列份子均傳過緋聞，他最近接受葡萄牙媒體的訪問，透露在狼隊的日子十分愉快，惟亦直言：「相信自己的未來將會一切光明」。在曼聯對他有興趣的消息傳出後，再回看他這句話，實在很有意思。

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