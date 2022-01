英超轉會｜曼聯冬窗瞄準狼隊中場　葡萄牙力量勢再增強

「If you can't beat them, Buy them!」如何敵不過他們,便將他們收歸旗下吧!

曼聯上輪主場一球不敵狼隊,尼曼查馬迪及麥湯米尼組成的一對中場組合乏善可陳,對比狼隊的魯賓尼維斯和摩天奴一對葡萄牙組合,分野甚大。英國《太陽報》透露,曼聯已相中24歲的尼維斯,希望趁今個冬季轉會窗將他收歸旗下。



冬季轉會窗已經開啟,早前上任曼聯看守領隊的蘭歷克蠢蠢欲動,有意添兵增強實力,尤其是中場方面。曼聯上輪聯賽在奧脫福全失3分,一球不敵狼隊,亦有另類正面得着。英國《太陽報》指,曼聯已瞄準敵軍的中場魯賓尼維斯(Ruben Neves),希望加強球隊的中場實力。

魯賓尼維斯面對曼聯一仗表現不俗,對比一眾曼聯中場更為優勝。(Getty Images)

現年24歲的魯賓尼維斯,對曼聯一仗貢獻一記精彩遠射,惟被神勇的迪基亞撲出,表現絕不遜色。

尼維斯的作用蘭歷克早已看在眼內,《太陽報》直言曼聯在今仗後對他更有興趣,希望盡快引入這名葡萄牙中場,盛傳轉會費約3500萬英鎊。尼維斯熟悉英超踢法,加上有C朗拿度﹑般奴費南迪斯等一班國家隊隊友在陣,一旦加盟勢將更快適應。

尼維斯是狼隊中場必然主力。(資料圖片/Getty Images)

尼維斯大熟大勇,是狼隊中場必然主力,領隊般奴拿基(Bruno Lage)當然希望他留隊,這名狼隊主帥早前表明,尼維斯是球隊壯大的原因之一。

不過人望高處,踢出名堂後轉投大球會也是人之常情,尼維斯長年是各大豪門的收購目標,幾乎跟所有英超前列份子均傳過緋聞,他最近接受葡萄牙媒體的訪問,透露在狼隊的日子十分愉快,惟亦直言:「相信自己的未來將會一切光明」。在曼聯對他有興趣的消息傳出後,再回看他這句話,實在很有意思。

