巴塞簽費倫托利斯內幕　欲加退貨條款　被發現拖欠曼城轉會費8年

巴塞隆拿從曼城簽入西班牙前鋒費倫托利斯，轉會費5500萬歐元，日前還高調地亮相魯營球場，令球迷期待。不過，西班牙傳媒披露，費倫托利斯說不定「反高潮」地回到曼城，因為巴塞還未騰出薪酬空間。報道更指出，費倫托利斯的交易延遲了一日落實，其中一個原因是，巴塞希望在轉會協議中加入一個獨特的「退貨」條款。



巴塞在12月28日宣布，21歲的費倫托利斯從曼城來投，但西班牙電台節目《Que T'Hi Jugues》透露，這宗轉會本應在前一日的12月27日落實，但因為兩個原因而推遲。

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托利斯（左二）完成亮相儀式後，出席首課操練，認識隊友，未料隨即染疫。（Getty Images）

由於巴塞已經沒有薪酬空間，如果要註冊到費倫托利斯的話，必先清走部分高薪球員，但巴塞都擔心不易清走冗員，所以希望加入一項具巴塞特色的條款。萬一真的註冊不到的話，費倫托利斯就會被「退貨」回到曼城；未知所謂的「退貨」是取消交易抑或以借用身分回去曼城。據西班牙《阿斯報》估計，曼城應該不會同意此這項騎呢條款。

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【費倫托利斯出席亮相儀式並參加操練】

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另一個推遲交易的原因是，原來巴塞拖欠舊帳未清。在2013年，西班牙中場丹尼斯蘇亞雷斯由曼城轉投巴塞，巴塞拖了轉會費8年多，仍欠曼城150萬歐元未找數！丹尼斯蘇亞雷斯如今已不是巴塞球員，在2019年轉到切爾達。

丹尼斯蘇亞雷斯（右）如今已經離開巴塞，效力切爾達。（Getty Images）

儘管未知「退貨條款」是否屬實，但費倫托利斯的註冊的確遇到障礙。巴塞足球總監阿利曼尼（Mateu Alemany）承認：「現實是，當我們簽費倫托利斯時，我們清楚沒有薪酬空間去註冊他。我們假設能夠做到，並且一直努力通過不同方法去達到目標。我們相信可以在星期日前完成。」

如果費倫托利斯（右）今月註冊不到，會否被送回曼城？（Getty Images）

不過，費倫托利斯以外，落實重返巴塞的巴西老將丹尼爾，暫時亦未能註冊。巴塞清瘀血的進度不太順利，奧士文尼迪比利、菲臘比古天奴及烏姆迪迪不願減薪，也仍未離隊。