丹尼爾艾維斯傳收1歐元周薪仍交足貨　獻神助攻救不了巴塞｜西甲

巴西後衛丹尼爾艾維斯（Dani Alves）被譽為「史上最佳右閘」，即使已38歲，他仍無負這名號，回歸巴塞後再戰西甲，首戰就交出了一記招牌的教材式助攻，技驚四座。



丹尼爾艾維斯曾在2008至16年間效力巴塞隆拿，走過近年的高峰時刻。早年本已返回老家巴西效力聖保羅，但在舊隊友、現任巴塞隆拿主帥沙維力邀下，成為巴塞今冬第一簽，更盛傳他只收1歐元周薪，全為挽救急速衰落的巴塞。

西甲｜丹尼爾艾維斯講心唔講金 超低價回歸巴塞始終如一

丹尼爾艾維斯盛傳毫不計較薪水、一心為了救亡而重返巴塞隆拿。（Getty Images）

丹尼爾去年夏天助巴西足球隊奪得東京奧運金牌，本可在巴西安享職業生涯最後時光。（Getty Images）

然而即使收取1歐元周薪，他也交足貨——縱使已38歲，他一踏入1月能夠為巴塞上陣開始，即在6日的西班牙盃對丙組的利納雷斯踢足全場，完成他生涯第1000次球會及國家隊上陣；相隔僅3日，他再於西甲作客CF格蘭納達正選上陣，以38歲247天之齡，超越荷西賓度的38歲188天，成為巴塞史上在西甲上陣最年長的球員。

丹尼爾艾維斯表現仍相當活躍。（美聯社）

雖是「長老」兼低薪，但丹尼爾艾維斯的表現絕對不遜於場上任何一個年輕且高薪的球星，他在57分鐘於右路三閘線作出一記「教材式」傳中，大腳一斬，皮球急勁、卻巧妙地劃出一條孤線，越過所有對手、精準地落在盧克迪莊頭上，讓迪莊一頂入網，為巴塞先開紀錄。

然而這記「神助攻」也救不了巴塞——面對中游的格蘭納達，巴塞一直無法拉開比數，79分鐘更有加維領紅被逐，終在89分鐘被對手逼和1：1，痛失2分，賽後暫列第6位。另邊廂榜首的皇家馬德里以4：1大勝華倫西亞，在比第二位的西維爾多賽兩場下，暫以8分之差領先。

雖有丹尼爾艾維斯回歸，但巴塞未竟全功，失分收場。（美聯社）

丹尼爾早前亦亮相巴塞球會電視台，選出自己心目中每個位置的巴塞史上最佳球員，一如所料，他在門將、後衛及中場分別選擇了域陀華迪斯、佩奧爾及沙維；但在前鋒位置，他未有選擇被譽為當世球王的美斯，而是喀麥隆射手伊度奧，大讚此子「對門將來說就是殺人機器」。已退役的伊度奧在2004至2009年間為巴塞隆拿在各項賽事上陣199場，攻入130球，效率驚人。