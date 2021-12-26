英超快訊︱沙拿獲埃及放行　延遲至利物浦戰畢車路士才歸隊

英超聖誕新年頻密賽程下，遇上即將在喀麥隆上演的非洲國家盃，最頭痛的莫過於將會失去三叉戟其中兩大射手沙拿和文尼的利物浦。

沙拿今季狀態火熱，紅軍難以想像失去他的日子。埃及足總深知這點，特別格外開恩，讓這位「埃及之王」1月2日深夜戰畢對車路士的大戰才歸隊。



非洲國家盃舉行在即，利物浦將一次過失去文尼、沙拿和基達一段時間。

非洲國家盃1月9日在喀麥隆上演，根據國際足協定下條例，球會必須在賽事舉行前13天，亦即是12月27日放人。如此一來，沙拿、文尼和基達3員利物浦大將，將會錯過12月28日對李斯特城，以及1月2日對車路士的兩場英超大戰。

不過根據英國《鏡報》消息指，埃及決定讓沙拿延遲歸隊，讓他可以為利物浦戰畢車路士一仗，才向國家隊報到。暫時未有消息顯示，塞內加爾對文尼，以及畿內亞對基達，提出同一待遇。

一眾擁有非洲兵的英超球會中，車路士應是幸運的一隊。陣中摩洛哥球星薛耶治由於與國家隊主帥不咬弦，未入選今屆非洲國家盃大軍名單。

非洲國家盃在歐洲賽季中途上演，令不少球隊感到頭痛。體育網媒《The Athletic》報道，代表全球超過40個聯賽的組織World Leagues Forum (WLF) 為此去信國際足協，強烈要求讓球員在1月3日才到所屬國家隊報到，並形容國際足協要求入選球員這麼早便歸隊「毫無道理」（unreasonable）。

這項在非洲大陸上演的賽事，向來不受各大球會歡迎，今屆賽事在疫情下更添爭議。一方面是喀麥隆本身仍身處內戰，軍事行動過去數月持續升級，危及球員安全；二來當地新冠疫苗接種率低，入境者有一定感染風險。

決賽在2月6日舉行，球員假如不幸受感染，等待康復加上隔離的時間，將令他們錯過更多比賽，球會損失無法估計。