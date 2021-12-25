足球熱話｜非國盃開鑼在即　尼日利亞帥位仍懸空　竟都關摩連奴事

非洲國家盃開幕在即，被列入D組的尼日利亞，本月初辭退主帥賀亞後，至今距離開賽近兩星期，仍然未找到新任主教練，早前竟然傳出現時執教羅馬的摩連奴，隨時是新主帥的人選。
非洲國家盃將於明年1月9日開鑼，決賽周一共24支球隊齊集喀麥隆爭奪冠軍。被編入D組的尼日利亞，早在非國盃前不足1個月，決定辭退賀亞（Gernot Rohr），其後未有公布繼任人選，至今帥位依然懸空。
尼日利亞希望再度捧走非國盃錦標，但連教練也沒有，也難談爭標。聘請新帥是當前急務，尼日利亞足總主席皮利克（Amaju Pinnick）表示現時有3人名單，塞爾維亞的卡斯達爾（Mladen Krstajić）﹑柏斯羅（Jose Peseiro）及名帥摩連奴。
皮利克接受尼日利亞傳媒訪問時，不諱言曾經接觸摩連奴，「我不會說我們沒有並摩連奴接觸，因為體育部長的確向他邀請。」難道「摩佬」挑戰非洲波？相信成數不高，事關他在今夏才加盟羅馬，少有可能僅半季便再轉工。
這名尼日利亞足總主席透露「超霸鷹」主教練的應有條件，紀律性及對勝利的追求是必要，而其中一名教練已對球隊有一定認識，但他其後依然大賣關子，未有透露誰是真命天子，只是表明這名教練將率隊出戰非國盃。
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