足球專題︱盧卡古道歉挽救車路士前途　細數球壇天價水貨　 　

車路士前鋒盧卡古一個訪問搞出個大頭佛，最終道歉收場挽救在球會前途。即使如此，他今季高價加盟以來表現未如身價，自爆一場「關公災難」後，日後任何過失必定被無限放大，前路舉步維艱。

他以1.15億身價從國際米蘭來投，成功與否尚需時間證明。貴價標籤既是身份象徵也是負擔，失敗例子比率遠高於成功，近年天價「水貨」簡直隨處可見，重災區集中在曼聯、車路士和巴塞三隊。



盧卡古再次加盟車路士，今次結局會否不一樣？（Getty Images）

1. 奧士文尼迪比利／巴塞隆拿：2017年以1.4億歐元加盟，表現遠不如高昂身價。

2. 古天奴／巴塞隆拿：2018年以1.35億歐元加盟，一直踢不出在利物浦時期的水平。

3. 基沙文／巴塞隆拿：2019年以1.2億歐元加盟，兩季只得一隻西班牙盃，今季被借回馬體會。

4. 夏薩特／皇家馬德里：2019年以1.15億歐元加盟後傷患不斷，「夏世三」淪為天價「水貨」。

5. 盧卡古／車路士：2021年以1.15億歐元回巢，本來表現不俗，但先後受傷患及新冠肺夾擊影響表現，仍有時間證明自己。

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