足球︱簡拿華路離開中國後下一站揭盅　勢任波蘭國家隊主帥

曾執教中超廣州隊及中國國家隊的意大利名將簡拿華路（Fabio Cannavaro），去年離開中國後動向未明，意大利傳媒最新消息指，近日有一份聘約放到「大簡」面前，只待他首肯。



簡拿華路前後在中國執國6年，2021年離開廣州後回到意大利，有傳他即將出任波蘭國家隊主帥。（Getty Images）

2006年以隊長身份帶領意大利奪得世界盃冠軍的簡拿華路，2011年退役後在中東和中國展開一段與眾不同的教練之旅。他沒有重返歐洲在最高水平的足球戰場爭一日長短，東臨亞洲另闢蹊徑，體驗不一樣的足球文化。

在廣州隊近4年，他經歷過被解任、上國情班、職位被原來的下屬鄭智取代、6日後重掌帥印的風波。2019年領軍贏過中超，期間又一度被抽調兼任中國國家隊主帥，個半月後又「被下課」，專心繼續帶領球會。持有廣州隊的恒大集團陷入財政危機，2021年9月簡拿華路終於離開廣州，回到意大利。

意大利名記：波蘭帥位只待他首肯

簡拿華路出身自拿玻里青年軍，一直不諱言夢想是執教這支意甲勁旅，當時他表示：「拿玻里現在有一位很好的教練，我很尊重史巴列堤（Luciano Spalletti），他在帶領羅馬時，我已曾跟隨他一段日子。也許我會跟他吃晚飯，但球隊踢得很順，相信我這夢想還要再等。」

夢想中的位置未等到之前，另有聘約找上他。波蘭國家隊主帥保羅蘇沙（Paulo Sousa）領軍不足一年便辭任，轉教巴甲球隊法林明高，任內僅帶隊15場，取得6勝5和4負。

意大利足球轉會專家迪馬斯奧（Gianluca Di Marzio）消息指，簡拿華路是接任波蘭帥位的大熱門，聲稱「大簡」已跟波蘭足總高層會面，會談進展順利。他更表示，波蘭國家隊已給他開出一份兩年合約，「簡拿華路需要幾天時間考慮」。

假如他答應的話，便要火速開工，為波蘭準備3月上演的世界盃附加賽對俄羅斯生死戰，力爭卡塔爾世界盃入場券。如他拒絕的話，據了解波蘭國家隊的次選為另一意大利一代名將派路，惟他們現階段尚未跟派路有任何接觸。