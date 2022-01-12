J League｜川崎前鋒初簽泰援　「泰國美斯」補完球隊開拓龐大市場

日職聯（J-League）休季，球員轉會頻繁，昨日出現矚目交易。應屆冠軍川崎前鋒宣布從北海道札幌岡薩多，羅致泰國國腳猜拿貼。

川崎前鋒近季差不多壟斷聯賽，看中猜拿貼，除了希望「泰國美斯」幫助球隊衝擊亞冠，更重要是其商業價值。



剛剛衛冕聯賽的前鋒昨日公布消息，猜拿貼在公布中表示感謝，希望發揮自身經驗「在場內場外都貢獻球隊」，一同達成來季的目標。他在岡薩多的離隊聲明發表感言，內容深刻得多，第一句已是道歉，「離開岡薩多，很對不起」。

川崎前鋒的官方圖，標有日、英、泰文。（twitter）

猜拿貼稱效力岡薩多的4年，一生難忘，向每位有份讓他來到日本的人致謝，包括營運球隊的公司社長和總經理、現任主教練柏度域，及他最初效力岡薩多的主教練四方田修平。感謝名單當然少不了隊友與球隊職員，以及「總是熱切歡迎我的球迷」。他更以自稱「道民」，冀把自己融入北海道的一分子，帶着這些經驗繼續努力。

猜拿貼不僅為岡薩多保住J1席位，更創出歷來最佳成績。（資料圖片/高詩琦攝）

2017年初，當時重返J1的岡薩多從泰超蒙通聯借入猜拿貼，成為首名泰國球員登陸日職聯，並於19年正式轉會。4季半過去，身高僅1.58米的猜拿貼盡「矮腳虎」本色，憑着高強的盤扭技術在中場策動，助球隊取得史上最佳的聯賽第4，及於19年聯賽盃奪得亞軍。猜拿貼轉會前鋒，無疑「升呢」，希望成為提拉通之後，第二位捧起J1錦標的泰國球員。

提拉通在橫濱水手穩佔主力，2019年更助球隊奪得久違的聯賽冠軍。（Instagram）

貴為泰國國家隊主力，猜拿貼憑實力立足於日本，川崎前鋒看中他的中場攻擊能力，填補攻擊線空缺。川崎前鋒近5季4奪聯賽冠軍，靠發掘本土「潛力股」補充實力。近兩季發光發亮的三笘薰及旗手怜央，相繼外流。收購猜拿貼，價值不限於場內，還有他在泰國「球王級」地位，有利開拓泰國市場。

以一敵幾，打開活路，是猜拿貼的拿手好戲。（Instagram）

猜拿貼加盟岡薩多，連結北海道與泰國，兩地的企業加強合作和投資。加上日職聯近年大打東南亞市場，更多球員亮相各級聯賽。前鋒背後的企業為電子及IT巨企富士通，亦看到當中商機。川崎前鋒多年來主力招攬巴西及韓國外援，今年首次用到東南亞及卡塔爾共8國球員專用的「提攜國」名額，從此把握場內及外的優勢。