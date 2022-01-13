澳網︱東道主球手斥大會檢疫兒戲　比賽中途向裁判咆哮：我會中招

澳洲球星杜米（Bernard Tomic）場內外常有驚人的舉動，他日前在澳網男單外圍賽首輪，直落兩盤（1：6、4：6）慘敗予俄羅斯球手Roman Safiullin後，竟在場上向裁判咆哮：「我過幾天後就會確診！」



最高曾登上世界排名第17的東道主球手杜米，周二（11日）出戰澳網男單外圍賽首輪潰不成軍，第一盤僅23分鐘就以1：6落敗，不久後，他就開始跟主裁判碎碎唸起來。

澳洲球星杜米在主場的澳網外圍賽首輪出局。（Getty Images）

這位世界排名已跌至257的澳洲球手，在第二盤期間，曾向球證表示自己很可能確診，並在記者會上批評賽會的檢疫措施：「我可以肯定未來48小時會呈陽性反應，我先告訴你們。如果我三日內沒有呈陽性，我請你食飯，如果相反就你請我。」

杜米在賽後對賽會防疫措施表示不滿。（Getty Images）

杜米直指賽會的檢疫兒戲：「他們容許球手在房內進行快速測試後就可以入球場，而不是進行正式的PCR檢測。」澳網暫時未有就杜米的指控作出回應，不過他在賽後在Instagram感覺球迷的支持。

他說：「剛剛與現場的醫生交談，他們要求我隔離，他們還不能治療我以避免接觸。感謝大家今天在球場上的支持，下次我會做得更好。非常失望，因為我真的想讓澳洲人感到自豪，並在主場表現出色。」