澳網︱ATP：祖高域簽證事件大家都輸　網球主管機構潛水5日終表態

塞爾維亞網球天王祖高域沒有注射疫苗下到澳洲參賽，入境後被澳洲政府取消簽證，掀起一場重大爭議，甚至升級至塞爾維亞與澳洲兩國之間一場外交小風波。最終當地法院判祖高域勝訴，有望出戰澳網衛冕，之前一直保持沉默的職業網球聯合會（ATP）在事件發生5日後終首度表態。



祖高域澳洲簽證風波發生後4日，ATP終表態。（Getty Images）

ATP是主管一切男子職業網球賽事的機構，可是由祖高域1月5日入境後被澳洲邊防署扣留，及後更被取消簽證，他的律師團隊提出上訴，讓祖高域可在隔離酒店等候結果，至1月10日澳洲法院宣判祖高域一方勝訴後，潛水多日的ATP終於首度表態。

ATP的聲明指出：「ATP絕對尊重澳洲人民自新冠肺炎疫情爆發以來作出的犧牲以及相關嚴格入境政策，然而近日球員進入澳洲引發的糾紛，顯示在條例的了解、溝通和執行上，必須更加清晰。」

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「祖高域前往墨爾本時，明顯地相信他已獲得足夠醫療豁免，符合入境要求。直到周一法院判決前所引發的一連串事件，對包括祖高域的健康及澳網的準備工作在內，每一方均帶來破壞。」說到此處，ATP顯然已在打澳洲政府五十大板。

聲明前半段，ATP似乎偏袒祖高域，但下半段也對這位世界排名第一球手補回五十大板，「ATP持續強烈建議，所有參加ATP巡迴賽球員注射疫苗，我們相信這是我們的運動在疫情大流行下必須要做的事。」

「這是根據有助健康的科學證據所得，並符合全球旅遊規定，我們預期未來外遊監管只會愈來愈嚴格。今年澳網賽事之前，頭100位球手之中，97％已接種疫苗，我們對此感到鼓舞。」ATP沒有說明，餘下沒有打針的3%當中，最明顯例子便是祖高域。

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事件早已不止是澳洲政府、澳網以及祖高域的事，「泥地王」拿度形容，近日澳網連番爭議猶如「馬戲團」（circus），「公義已在發聲，指出祖高域有權參加澳網，我想這是最公平的決定。」

早前同因未注射疫苗被取消簽證的捷克球手禾娜高娃（Renata Voracova），希望祖高域能夠出場。捷克政府表示，禾娜高娃同樣曾在近日感染新冠肺炎，符合入境澳洲豁免條件。惟上周五澳洲政府的說法又有「搬龍門」之嫌，「就算是近期受感染，也不代表一個外籍人士能在未打齊針情況下入境澳洲」。

禾娜高娃早前已宣布退賽，她希望祖高域可以留到最後：「我希望他可以出賽，因為那是他去澳洲的理由：打網球，而不是涉及任何其他不相關的鬥爭。」

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祖高域：澳網9次﹑法網2次、溫網6次﹑美網3次

拿度：澳網1次、法網13次、溫網2次、美網4次

費達拿：澳網6次、法網1次、溫網8次、美網5次



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