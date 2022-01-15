布袋澳上西貢三尖釣魚翁　盡覽清水灣絕色海景｜將軍澳行山路線

一元復始，二零二二年又到了，元月第一炮周三小組活動選了釣魚翁，由布袋澳起步，寶林公共交匯處小巴站集合。

（出發日期：2022年1月5日）



早上吹和緩東風，與友在寶林站對面的永發食早餐，9時正搭16號小巴到大廟坳。下車後先參觀大廟，再原路折返大坳門路至郊遊徑入口，上行釣魚翁郊遊徑，途經田下山、蝦山篤至釣魚翁山腳大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，上行釣魚翁郊遊徑途經田下山、蝦山篤👇👇👇

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休後，走碎石山路上344米高的釣魚翁頂，山頂有不少石景供拍照。在頂上拍照打卡後，逆行崎嶇山脊過廟仔墩下山，接回釣魚翁郊遊徑，再經下洋山至岔口，左邊小路下行出坑口半見村。是日走約8公里多，走了4個半小時。

▼按圖看清路線及沿途風景，登釣魚翁頂後逆行崎嶇山脊過廟仔墩下山👇👇👇

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香港「動物山」大集合：

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】