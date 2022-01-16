花瓶頂行山路線｜探尋花瓶石兼登賞青馬大橋　穿越叢林落到迪欣湖

每次坐着機場巴士，就是準備去旅行；這次搭機場巴士，乘客寥寥可數，沒有行李陪伴，看着車窗外熟悉的路，有點唏噓。不過，能趁留港期間盡情遊覽香港的山水，也是賞心樂事。



日期：9-12-2020

路線：青馬收費廣場＞大轉＞二轉＞三轉＞花瓶石＞花瓶頂＞迪欣湖

時間：11:05-17:20 (包括休息和拍照）

長度：9公里

交通：任何去機場的巴士在青馬收費廣場下車，回程可從迪欣湖搭R8或走路到迪士尼樂園站乘搭地鐵

注意事項：下山山路全是草叢，路線不清晰，可跟着絲帶走，部分路段需要走溪澗的大石路，需要手足並用



從青馬收費廣場下車後，朝着汲水門大橋走，來到橋底附近，就是「大轉」。在橋底下樓梯後，穿過一個鐵絲門，就會看到一條有綠色欄杆的樓梯，一直沿着樓梯上去就可以一次過飽覽汲水門大橋、青馬大橋和汀九橋的壯闊景色。

▼按圖看清路線及沿途風景，青馬收費廣場下車後朝着汲水門大橋走👇👇👇

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沿途會有路牌寫着「花坪迪士尼」，跟着走就會來到「草灣」。沙灘的碼頭有一個燈塔，四周只有1個行山人士，連村民也看不到，令我懷疑村落已經荒廢了。我和朋友在沙灘稍作休息，聊聊彼此的生活。中午難得有一絲絲陽光照射，我便躺在沙上曬一會兒太陽。聽著海浪聲，被海風吹拂着，寧靜得好像與世隔絕。

▼按圖看清路線及沿途風景，沿路牌走到「草灣」👇👇👇

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離開沙灘，跟着路牌走，走15分鐘的泥石路，就會到達花瓶石。只見一塊大石垂直矗立在草叢中，從下往上看，沒有什麼特別。走到石頭旁，頂部有凸出一塊石頭，使大石多了線條，有點像花瓶口。

▼按圖看清路線及沿途風景，離開沙灘上花瓶石👇👇👇

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下山的路左右兩旁全是蕨類植物，路不明顯，我盡量跟着絲帶走。雖然走着走着已經不是地圖上顯示的小徑了，但是我只相信只要朝着迪欣湖的方向下山就能到達目的地。在叢林裡繞來繞去，又上又下，有些下山的路段又斜又多碎石，一步一驚心。後來走出叢林則來到石澗路，很多凹凸不平的石頭列隊迎接。幸好溪水已經乾涸，不然我真的怕滑倒。最後我們走過引水道的樓梯，就回到大馬路了。

▼按圖看清路線及沿途風景，落山路不明顯👇👇👇

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全段路線只有下山一段比較曲折難走，需要穿林過澗，有點像偷渡客東竄西走。首次行石澗，倍感新鮮刺激，有是一種新嘗試。雖然不能離開香港，但是能和十幾年前一起同遊英國的朋友見面，了解彼此的成長，再來一趟本地遊和話當年，也是一種樂趣。旅行無期，看來我還是繼續深度本地自由行吧！

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