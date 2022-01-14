英聯賽盃｜利物浦前線缺兩主力即無波入　南野拓實錯失黃金機會

沙拿及沙迪奧文尼需要出戰非洲國家盃缺陣，利物浦缺少兩大主力下，前線即失威，主場與阿仙奴互交白卷。今仗擔正攻堅的南野拓實，完場前面對空門失機，錯失致勝的黃金機會，網民更狠批這名日本鋒將。



英格蘭聯賽盃4強首回合，利物浦晏菲路主場迎戰阿仙奴，沙拿與沙迪奧文尼因出戰非洲國家盃而缺陣，主帥高普今仗派出法明奴配合南野拓實及祖達攻堅。紅軍依然製造不少攻勢，可惜最後一腳質素欠奉，全場錄得17次攻門，僅得1次中目標，未能攻破對方大門。

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利物浦全場錄得17次攻門，只得1次中目標。（美聯社）

戰至末段，利物浦的尼高威廉斯右路傳中，阿仙奴門將蘭斯達爾出迎手槌打出不遠，形成空門狀態，南野拓實面對空門起腳，一射卻直飛看台，錯失絕殺的黃金機會。

南野拓實「炒飛機」，隨即成為「利迷」們圍攻的對象，直言面對空門射入比射失難度高，更有網民放狠話，直指南野拓實是高普任內最差的收購，他的質素連效力修咸頓也有問題。

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沒有沙拿及文尼，利物浦前線隨即啞火，名宿加歷查直指這是紅軍與其他強隊的分別，「看看車路士，他們前線有不少選擇，而且效果分別不大。利物浦前線就像依賴沙拿及文尼，幸好二人少傷，過去5﹑6年時常一同披甲，如今兩人一同缺陣，球隊絕對有隱憂。」

文尼及沙拿齊齊缺陣，利迷掛念他們嗎？（資料圖片／Getty Images）

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