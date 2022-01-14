英聯賽盃｜格列沙加穿心腿犯規被逐　阿仙奴生涯第6度做紅牌阿姑

英格蘭聯賽盃4強首回合，利物浦對阿仙奴一仗因疫情延期，周四（13日）深夜終上演，兩軍在晏菲路球場互交白卷。

阿仙奴中場格列沙加上半場中段嘗試解圍時，變成「穿心腿」踢中祖亞高祖達，球證立即向他出示紅牌，這名瑞士中場其後向隊友及球迷致歉。



利物浦早前爆疫，聯賽盃對阿仙奴的4強首回合押後，延至周四深夜才上演。上半場中段，羅拔臣一記準繩長傳，迪亞高祖達右路接應，控定就大有機會起腳攻門，回防的格列沙加情急下解圍，未中皮球卻變成「穿心腿」踢中祖達，對方狀甚痛楚地倒地，球證毫不猶豫向沙加出示紅牌。

利物浦確診陣容再增兵連佢都中招 明鬥阿仙奴一戰改期

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Xhaka picks up the 6th red card of his Arsenal career 😳 pic.twitter.com/pL3ktiEyTf — ESPN FC (@ESPNFC) January 13, 2022

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