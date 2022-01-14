非洲國家盃｜喀麥隆隊長發威領軍大勝晉級　網民吹奏：勁過美斯

一球上落是今屆非洲國家盃常見的賽果，但並不適用於東道主喀麥隆，憑隊長阿布巴卡爾及伊甘比各自梅開二度，以4：1大勝埃塞俄比亞，提早鎖定晉級資格。



非洲國家盃分組賽首輪，其中9場賽事出現1：0的戰果。東道主喀麥隆A組次輪對埃塞俄比亞，罕見出現今屆的大手交易。

埃塞俄比亞開賽僅4分鐘先開紀錄，喀麥隆其後隨即反撲，伊甘比（Karl Toko Ekambi）4分鐘後追成平手，隊長阿布巴卡爾（Vincent Aboubakar）換邊後極速梅開二度，其後伊甘比錦上添花，結果以4：1反勝埃塞俄比亞，兩戰全勝得6分，提早穩奪晉級16強的資格。

阿布巴卡爾連續兩場梅開二度，喀麥隆球迷隨即網上盛讚這名隊長的表現，笑言更勝球王美斯，更指他將加盟巴塞隆拿，並取代盧克迪莊的正選位置。

阿布巴卡爾兩仗轟入4球，喀麥隆盛讚他的表現。（美聯社）

另外，布基納法索一球小勝佛得角，今屆打開勝利之門，亦是今屆第10場1：0的賽事。

布基納法索一球小勝佛得角，打開勝利之門。（美聯社）

英超第22輪直播賽程：

英超第22輪直播賽程（01美術製圖）

更多非洲國家盃相關報道：