非洲國家盃｜喀麥隆隊長發威領軍大勝晉級　網民吹奏：勁過美斯

一球上落是今屆非洲國家盃常見的賽果，但並不適用於東道主喀麥隆，憑隊長阿布巴卡爾及伊甘比各自梅開二度，以4：1大勝埃塞俄比亞，提早鎖定晉級資格。
非洲國家盃分組賽首輪，其中9場賽事出現1：0的戰果。東道主喀麥隆A組次輪對埃塞俄比亞，罕見出現今屆的大手交易。
埃塞俄比亞開賽僅4分鐘先開紀錄，喀麥隆其後隨即反撲，伊甘比（Karl Toko Ekambi）4分鐘後追成平手，隊長阿布巴卡爾（Vincent Aboubakar）換邊後極速梅開二度，其後伊甘比錦上添花，結果以4：1反勝埃塞俄比亞，兩戰全勝得6分，提早穩奪晉級16強的資格。
阿布巴卡爾連續兩場梅開二度，喀麥隆球迷隨即網上盛讚這名隊長的表現，笑言更勝球王美斯，更指他將加盟巴塞隆拿，並取代盧克迪莊的正選位置。
另外，布基納法索一球小勝佛得角，今屆打開勝利之門，亦是今屆第10場1：0的賽事。
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