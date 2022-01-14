非洲國家盃｜馬里練習期間走難　叛軍來襲子彈橫飛球場外

非洲不少地區政局不穩定，硝煙下舉行足球賽，球員也要「搵命搏」。西非國家喀麥隆正舉行非洲國家盃，參加球隊之一馬里日前練習時收到指示，須緊急撤離，皆因「打到嚟」。



馬里在昨日的首仗分組賽1:0險勝突尼西亞，完場前更十人應戰。勝果得來不易，因為戰鬥早於賽前開始。當地媒體報道，馬里與岡比亞駐紮於喀麥隆西部城市林比（Limbe）附近。星期三對突尼西亞前數小時，馬里大軍在球場練習期間，突然收到當地政府通知，須緊急撤退。

馬里首仗擊敗突尼西亞，賽前有如走難。（美聯社）

當地傳媒報道，原來當時叛軍殺到，而政府軍在球場附近一個市集交戰，使得球員須急急撤離。報道更指衝突中有2人喪生，5人受傷。馬里的職球員則全身而退。

馬里對突尼西亞，出現球證「趕收工」事件（按圖放大）

子彈橫飛球場外，因為喀麥隆近年爆發內戰。該國西部地區在上世紀曾為英國殖民地，而國內其他地區則為法國殖民地。1960年，法屬喀麥隆獨立後，一年多之後英屬喀麥隆亦獨立，並統一成為今天的喀麥隆。喀麥隆政府多年來由法語系人士主政，原英屬喀麥隆地區的人士不時抗議權益被剝削。和平示威被打壓，甚至被暴力鎮壓，終於動武。

2017年，原英屬地區宣布獨立，名為阿巴桑尼亞（Ambazonia），與喀麥隆政府對立，武裝衝突漸多。阿巴桑尼亞表明反對在勢力範圍內舉行非洲國家盃，亦承認發動是次襲擊。林比正處於該地帶，預定舉行6場分組賽及兩場16強賽事。

非國盃吉祥物早前到西北地區宣傳，需要穿上防彈背心，並有軍隊護送。（journalducameroun.com）

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