英超轉會｜機會留給有準備的人　傳般尼有意簽卡路爾救亡

英超半季過去，護級組先上演搶人大戰，新晉豪門紐卡素撬走般尼前鋒基斯活特，添兵之餘，同時削弱護級勁敵實力，一舉兩得。

般尼總不能坐以待斃，英國《每日郵報》透露他們有意找來安祖卡路爾救亡，他早前短暫效力英冠的雷丁時，證明自己有心有力，這名高大中鋒有望成為般尼前線的及時雨。



現實世界，有錢大晒。位處降班區域的新晉豪門紐卡素，冬季轉會窗積極擴軍，羅致英軍守將捷比亞後，早前從般尼簽入新西蘭箭頭基斯活特（Chris Wood）。

紐卡素斥資2500萬鎊，啟動基斯活特合約內的解約條款，般尼眼白白被護級勁敵搶人，與其怨天尤人，不如趕快尋找活特的替代人選。

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般尼希望找來柱躉式中鋒取代活特，最好有英超經驗，看來市場上已有不錯的人選。英國《每日郵報》透露般尼有機會簽入安祖卡路爾（Andy Carroll），在身體條件及經驗各方面，也符合般尼的要求。

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