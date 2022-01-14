祖高域再次被澳洲政府取消簽證　面臨被驅逐出境恐難參加澳網

塞爾維亞球手祖高域（Novak Djokovic）入境澳洲的簽證，再次被當局取消。



澳洲移民部部長Alex Hawke今日決定再次取消這位網球男單世界排第1選手的簽證。Alex Hawke透過聲明表示：「今日我運用自己的權力……根據健康及良好治安的理由，取消祖高域先生持有的簽證，這是一個基於公眾利益的決定。」

英國《BBC》報道，祖高域面臨被驅逐出境外，亦很可能在未來3年都被禁止獲簽發澳洲簽證。不過，34歲的祖高域仍可透過法院挑戰政府的決定。今屆澳網將於下周一展開。

祖高域本身在1月6日飛抵墨爾本，準備出席澳網，但他的簽證遭取消，因為澳洲邊境官員認為，他未有提供適當證據證明獲得疫苗豁免。他遭當局拘留幾小時，之後被送到隔離酒店。他向法庭上訴，覆核政府的決定；法庭認為邊境人員忽略了正確程序，判他得直獲釋。

然而，到澳洲時間今日傍晚，Alex Hawke根據澳洲移民法例的權力，再取消祖高域的簽證。這條法例允許他可以將任何他認為會對澳洲社會造成潛在健康、安全及治安風險的人驅逐出境。